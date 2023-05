Etwa 80 % der Großkatzen, die jedes Jahr in Großbritannien gesichtet werden, sind schwarze, pantherartige Tiere. Weitere 15 % der Sichtungen entfallen auf hellbraune Pumas, Berglöwen oder Pumas (Puma concolor), der Rest auf einige gemeldete Sichtungen von Luchsen (Felis lynx), so die Experten.

Neue DNA-Beweise deuten darauf hin, dass es möglicherweise Hunderte von Raubkatzen in Großbritannien gibt - während lokale Gruppen sich bemühen, ihre Existenz zu beweisen.

Als die Touristin Lottie Hodson Anfang Mai im schottischen Hochland unterwegs war, verschlug es ihr die Sprache, als sie den schlanken schwarzen Fleck am Rande der Baumgrenze sah. Sie alarmierte ihren Bruder Ed und ihre Freundin Bella Firth und hielt das Auto an, um einen besseren Blick darauf zu werfen. Was sie sahen, ließ sie erschüttert und aufgeregt zurück, und sie griffen vergeblich nach ihren Fotohandys.

"Ich habe einfach aus dem Fenster gezeigt und gesagt: 'Halt an, da ist ein Panther!'" sagt Lottie gegenüber Euronews Green. "Es war ein Waldgebiet, und die Kreatur war größer als ein Labrador, hatte einen langen Schwanz und war ganz schwarz, tiefschwarz", erklärt sie.

Vielleicht unbedacht stiegen sie aus dem Auto aus, um das Tier zu suchen, aber es war bereits verschwunden. "Einige Leute in der örtlichen Kneipe meinten, es könnte eine 'Kellas-Katze' gewesen sein, aber was auch immer es war, es war eine sehr coole Sache zu sehen", fügt sie hinzu.

Kellas-Katzen, die erst 1984 identifiziert wurden, sind eine Kreuzung zwischen der schottischen Wildkatze, die in den schottischen Highlands beheimatet ist, und einer Hauskatze. Sie sind in der Regel schwarz, haben einen langen Schwanz und sind viel größer als eine durchschnittliche getigerte Hauskatze. Experten glauben jedoch, dass das, was Lottie gesehen hat, sehr wohl eine Großkatze gewesen sein könnte: Ein schwarzer Panther aus der Gattung Panthera pardus, der in freier Wildbahn geboren wurde und frei lebt, aber geheimnisvoll und für die Öffentlichkeit fast unsichtbar ist.

Neue Beweise, die kürzlich aufgetaucht sind, liefern einen weiteren Beweis dafür, dass Großkatzen in Großbritannien frei herumlaufen könnten.

Haarproben, die an einem Stacheldrahtzaun in der Nähe eines toten Schafes in Südengland entnommen wurden, wurden positiv auf die DNA eines schwarzen Panthers getestet, nachdem ein Dokumentarfilmteam die Probe in ein Labor gebracht hatte.

Auswilderungen von Großkatzen

Experten gehen davon aus, dass es im letzten Jahrhundert einige "Auswilderungen" gab, die die britische Großkatzenpopulation gesund erhalten haben. Das erste war während des Zweiten Weltkriegs, als die Zoos die Tiere loswerden mussten, weil sie nicht in der Lage waren, die strenge Fütterung mit teurem, rationiertem Fleisch einzuhalten.

Der zweite große Einschnitt erfolgte nach 1976, als neue Gesetze den Verkauf exotischer Haustiere in britischen Geschäften wie dem Kaufhaus Harrods verboten. Einzelpersonen, die sich nicht an die strengen neuen Vorschriften für die Haltung von Großkatzen in ihren Häusern halten wollten, setzten sie daraufhin frei.

Wahrscheinlich gab es im Laufe der Jahre auch einzelne Auswilderungen von Tieren, die als Haustiere oder in privaten Zoos und Zirkussen gehalten wurden und die entkamen oder deren Besitzer nicht mehr in der Lage waren, sie angemessen zu versorgen.

"Es gibt insgesamt 40 Arten von Wildkatzen, aber die, die uns in Großbritannien interessieren, sind die, die groß genug sind, um ein Reh zu töten. Das ist der Maßstab, wenn wir ein Foto beurteilen oder mit einem Zeugen sprechen: Sind sie groß genug, um ein Reh zu erlegen, denn das ist die Beute in ihrem Ökosystem", erklärt Rick Minter, ein Amateur-Großkatzenexperte und Feldbiologe, der Sichtungen in seinem Podcast Big Cat Conversations" verfolgt und dokumentiert.

"Die mit Abstand am häufigsten beschriebene Großkatze ist der schwarze Panther. Sie werden auch schwarze oder melanistische Leoparden genannt. Sie ähneln schwarzen Jaguaren, sind aber schlanker, und genau wie andere Großkatzen der Welt sind sie viel verstohlener, als ihnen bewusst ist. Sie sehen uns als Gefahr, nicht als Beutetiere", erklärt Minter gegenüber Euronews Green.

Etwa 80 % der Großkatzen, die jedes Jahr in Großbritannien gesichtet werden, sind schwarze, pantherartige Tiere. Weitere 15 % der Sichtungen entfallen auf hellbraune Pumas, Berglöwen oder Pumas (Puma concolor), der Rest auf einige gemeldete Sichtungen von Luchsen (Felis lynx), so die Experten.

"Diese drei werden Jahr für Jahr immer wieder gesichtet", erklärt Minter. "Bei etwa einem Viertel aller Meldungen haben die Menschen einen Hund oder ein Pferd dabei, und diese Tiere reagieren auf die Anwesenheit einer Großkatze in der Nähe.

"Es ist nicht nur der Mensch, der reagiert, sondern auch ein anderes Tier, das erschrocken reagiert, weil da draußen etwas ist", fügt er hinzu.

Wie viele Großkatzen könnte es geben, und was fressen sie?

Um eine gesunde und etablierte Population von schwarzen Panthern oder lohfarbenen Pumas zu haben, müssten nach Schätzungen von Experten mindestens 300 der Tiere über das gesamte Vereinigte Königreich verteilt sein. In ihren Heimatgebieten können Schwarze Panther bis zu 50 km weit umherstreifen, und wenn es Gruppen von Weibchen gibt, ziehen die Männchen während der Paarungszeit von Gruppe zu Gruppe.

Ihre Hauptnahrungsquelle in Großbritannien sind Hirsche - und es gibt schätzungsweise zwei Millionen Hirsche, die im Vereinigten Königreich leben. Panther oder Pumas müssen einmal pro Woche ein großes erwachsenes Reh erlegen und es in zwei Tranchen verspeisen. Danach fasten sie entweder zwischen den Jagden oder "knabbern" an kleineren Beutetieren wie Kaninchen.

"Im Jahr 2023 habe ich direkt zwei Hirschkadaver gesehen, die vollständig ausgehöhlt und frisch getötet waren, und die meiner Meinung nach nicht von Füchsen nach einem Wildunfall auf der Straße geplündert wurden. Und ich habe Fotos von etwa sieben weiteren Tötungen gesehen", sagt Großkatzenexperte Rick Minter.

Die Rehe waren chirurgisch entblößt, genau wie er es von einer in freier Wildbahn erlegten Großkatze erwarten würde. Dieses Merkmal wäre auch nicht zu sehen, wenn ein in einem Zoo gezüchtetes Tier das Reh gejagt hätte, was seiner Meinung nach ein weiteres Indiz dafür ist, dass es in Großbritannien gut etablierte Populationen von Großkatzen gibt.

Amateurbiologen zufolge ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass Großkatzen Schafe erbeuten, denn sie bevorzugen anscheinend stattdessen wilde Rehe. Minter berichtet, dass sich ein Wildhüter an ihn wandte und den Verdacht äußerte, dass vier oder fünf Schafe pro Monat von Großkatzen gerissen werden. In einem Experiment tauchte er die Hälfte der Schafherde in Insektizide und Fungizide und fand nur in der anderen, unbehandelten Hälfte seiner Herde tote Schafe.

Als er später die verbleibenden Schafe in Insektizide und Fungizide tauchte, waren die Todesfälle nur bei der ersten Hälfte der Herde zu verzeichnen, als die Chemikalien bereits nachließen. Daraus lässt sich schließen, dass die Großkatzen von den künstlichen Gerüchen der chemisch behandelten Schafe abgeschreckt werden und stattdessen natürliche Rehe bevorzugen.

"Wenn wir einen Abstrich von einem Kadaver machen, ist DNA schwer zu bekommen, aber es beweist, dass die Beschreibungen der Menschen richtig sind", sagt Minter.

"Wissenschaftlich gesehen ist es wichtig, da es sich hier um unsere eigene Unterart des Schwarzen Leoparden handeln könnte, die sich hier in Großbritannien entwickelt. In ihren wilden Lebensräumen auf Java und der Malaiischen Halbinsel geht ihre Zahl aufgrund von Wilderei zurück, so dass unsere heimische Population hier zur Rettung der Art erforderlich sein könnte", fügt er hinzu.

Wenn die Großkatzen nicht gestresst sind und genug zu fressen haben, werden sie sich vom Menschen fernhalten, sagt Minter.

"Sie haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen."