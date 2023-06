Deutsche Abgeordnete haben eine Reise zu spanischen Erdbeerfarmen abgesagt, da sich die politische Kontroverse über die Wasserknappheit dort verschärft.

Eine Delegation des deutschen Bundestags hat am Montag eine Reise nach Südspanien wegen der politischen Kontroverse über die Dürre in der Region abgesagt.

Die Bewässerung von landwirtschaftlichen Betrieben in der Nähe des empfindlichen Donana-Feuchtgebiets hat einen Krieg der Worte zwischen Spaniens regierenden Sozialisten und der Opposition über Wasserknappheit entfacht. Die Fehde ist im Vorfeld der vorgezogenen Neuwahlen im nächsten Monat eskaliert.

Letzten Monat rief eine von Bürger:innen geführte deutsche Kampagne die Verbraucher dazu auf, spanische "Dürrebeeren" zu boykottieren, die in der Nähe des empfindlichen Donana-Feuchtgebiets angebaut werden.

Gestern sollte eine Delegation von neun deutschen Gesetzgebern die Nachhaltigkeit der Erdbeerproduktion in der von der Dürre betroffenen Region Andalusien bewerten.

Der parteiübergreifende Ausschuss traf am Montag in Madrid ein, um sich mit Beamten des Umweltministeriums zu treffen. Anschließend sollten sie in den Süden Andalusiens reisen, um sich mit Bauernverbänden, Umweltaktivist:innen und lokalen Beamten zu treffen.

Doch am Montagvormittag teilten die Abgeordneten mit, dass der "seit langem geplante" Besuch "angesichts der hohen politischen Bedeutung, die die Themen der Reise in den letzten Tagen bei den bevorstehenden nationalen Wahlen in Spanien gewonnen haben", abgesagt werde.

Was passiert im Donana-Nationalpark?

Die lange Dürre in Spanien hat die Wasserwirtschaft in den Mittelpunkt gerückt, insbesondere im Donana-Nationalpark. Das riesige Feuchtgebiet beherbergt vielfältige Ökosysteme und Wildtiere, doch die Überbeanspruchung des Wassers verschärft die Auswirkungen der Dürre.

Die umliegende Provinz Huelva produziert 98 Prozent der roten Früchte Spaniens und 30 Prozent der EU und ist der weltweit größte Erdbeerexporteur.

Die Regionalregierung Andalusiens, die von Spaniens konservativer Oppositionspartei Partido Popular (PP) geführt wird, will die Bewässerung rund um Donana legalisieren - trotz der Warnungen von Wissenschaftler:innen, dass sich der Park in einem kritischen Zustand befindet, da die Lagunen austrocknen.

Nach Ansicht der PP würde dies den Landwirten erlauben, mit Oberflächenwasser zu bewässern, ohne die unterirdischen Reserven zu gefährden.

Die sozialistisch geführte spanische Zentralregierung sagt, dass kein Wasser mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung steht, weder ober- noch unterirdisch. Wissenschaftler:innen haben darauf hingewiesen, dass eine Reduzierung des Wasserverbrauchs in dem Gebiet dazu beitragen würde, das Feuchtgebiet zu regenerieren.

Wie Spaniens Dürre zum politischen Zankapfel wurde

Letzte Woche kündigte der spanische Premierminister Pedro Sanchez für den 23. Juli vorgezogene Neuwahlen an, nachdem er in regionalen Umfragen von der Opposition übertrumpft worden war.

Sanchez machte deutlich, dass er die Umweltfreundlichkeit seiner Regierung in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen würde, da Spanien einen Sommer mit Rekordtemperaturen, Waldbränden und Wasserknappheit erlebt.

Am Wochenende sagte er, seine Regierung werde Donana vor Klimaleugnern "retten".

Ein Sprecher der Volkspartei, Borja Sémper, warf dem Ministerpräsidenten am Montag vor, er wolle den Erdbeeranbau in Huelva zerstören und unterstütze "indirekt" einen deutschen Boykott von dort angebautem Obst.

"Das Mindeste, was der Ministerpräsident tun kann, ist, unsere Bauern und die spanische Erdbeere zu verteidigen", sagte Sémper.

"Die Deutschen haben sich als umsichtiger erwiesen als der Ministerpräsident", fügte er mit Bezug auf die Bundestagsdelegation hinzu.

In den letzten Tagen hat Sánchez die Wählerinnen und Wähler via Twitter dazu aufgerufen, zwischen "einem Spanien, das sich um Doñana kümmert, und einem Spanien, das Doñana zerstört" zu wählen.

Gewächshäuser für Erdbeeren in der Umgebung des Nationalparks Donana in Spanien. REUTERS/Guillermo Martinez

Deutsche NRO ruft zum Beerenboykott auf

In der Zwischenzeit hat die deutsche Verbraucherschutzorganisation Campact am 26. Mai eine Petition gestartet, in der deutsche Supermärkte zum Boykott von Beeren aus der Umgebung von Donana aufgefordert werden.

Spanische Erdbeerproduzenten bezeichneten die Kampagne als "heimtückisch und schädlich für die Erdbeer- und Rotobstindustrie".

Der Supermarkt Aldi in Spanien, der sich in deutschem Besitz befindet, erklärte dagegen in einer Pressemitteilung, dass er den Großteil der Erdbeeren, die er in Spanien verkauft, von zertifizierten Lieferanten aus Huelva bezieht und dass er sich stark für seine spanischen Lieferanten einsetzt.