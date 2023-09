Wir haben mit der Meteorologin Tamsin Green darüber gesprochen, wie Wetterrekorde aufgezeichnet und verifiziert werden.

In diesem Sommer waren die Schlagzeilen wieder voll mit Meldungen von rekordverdächtigen Hitzewellen.

Am 4. und 5. Juli erlebte der Planet die heißesten Tage aller Zeiten. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie wir diese Temperaturen eigentlich aufzeichnen und sie als rekordverdächtig einstufen?

Wir sprachen mit der Meteorologin Tamsin Green, um das herauszufinden.

Wie werden Wärmerekorde überprüft?

Auf der ganzen Welt wird das Wetter aufgezeichnet, wobei nicht nur die Temperatur, sondern auch Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Niederschlag überwacht werden.

Die Daten werden von Geräten wie Wetterstationen, Wetterballons, Bojen im Meer und Satelliten erfasst.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) legt strenge Normen für diese Instrumente fest, um sicherzustellen, dass die Daten überall auf der Welt auf die gleiche Weise gemessen werden.

"Die Temperatursensoren müssen sich zwei Meter über dem Boden befinden, auf ebenem Grund, nicht in der Nähe von Bäumen oder Gebäuden. Sie müssen in einem weißen, belüfteten und abgeschirmten Gehäuse untergebracht sein, damit sie nicht durch direktes Sonnenlicht oder ähnliches beeinträchtigt werden, und sie sind weiß gestrichen, damit sie auch die Sonne reflektieren ", erklärt Tamsin Green, Meteorologin bei Weather and Radar.

Eine amtliche Wetterstation. Canva

Noch überraschender ist vielleicht, wie lange es tatsächlich dauert, bis ein Wetterrekord festgestellt wird .

Die heißeste Temperatur, die jemals in Italien gemessen wurde, war im August 2021, wurde aber erst am 17. Juli 2023 offiziell bestätigt. Woran liegt das?

Jedes Land hat seinen eigenen nationalen meteorologischen Dienst, der für die Wetterstationen im Land zuständig ist. Die WMO verfügt über rund 11 000 Wetterstationen auf der ganzen Welt.

Wenn ein Wetterdienst der Meinung ist, dass er eine rekordverdächtige Aufzeichnung haben könnte, übermittelt er seine Rohdaten an die WMO.

"Die WMO verfügt über Experten, die diese Rohdaten prüfen und alle möglichen Dinge bewerten müssen, einschließlich der Art der verwendeten Instrumente, der Umgebung, etwaiger Kalibrierungsverfahren und Fehler.

"Denn wenn eine Wetterstation 45 °C aufzeichnet und eine nur fünf Kilometer entfernte 25 °C, dann ist das ganz offensichtlich ein Fehler", sagt Tamsin.

Woher wissen wir, dass der 4. und 5. Juli die heißesten Tage aller Zeiten waren?

Die gemeldeten heißesten Tage auf der Erde am 4. und 5. Juli brachen einen etwas anderen Rekord und wurden daher anders überprüft als der Rekord eines einzelnen Landes.

"Die Daten stammen vom US-amerikanischen Nationalen Zentrum für Umweltvorhersage, und sie haben festgestellt, dass diese beiden Tage die wärmsten Tage aller Zeiten sind, weil sie den globalen Durchschnitt aller offiziellen Wetterstationen nehmen und feststellen, dass dieser Durchschnitt offensichtlich die Rekorde gebrochen hat", erklärt Tamsin.

"Es geht also nicht um eine bestimmte Wetterstation, es geht nicht darum, dass diese eine Wetterstation in Florida 40°C erreicht hat. Es geht um die ganze Welt."

Was bedeutet meine Wettervorhersage?

Als Meteorologin ist Tamsin Expertin für alle Wetterfragen. Was rät sie also, um die Vorhersage, die Sie im Fernsehen oder auf Ihrem Handy sehen, richtig zu verstehen?

Tamsin sagt, dass es sich bei den Temperaturangaben in der Vorhersage um die Lufttemperatur handelt (gemessen in 2 m Höhe über dem Boden), nicht um die Bodentemperatur, die oft wesentlich wärmer ist.

Manchmal wird auch die "gefühlte Temperatur" angegeben, was laut Tamsin ein weniger meteorologischer Begriff ist und nur dazu dient, uns zu verdeutlichen, was auf uns zukommt (und oft auch, was man anziehen sollte).

"Dabei wird nicht nur die Lufttemperatur berücksichtigt, sondern auch der Windchill, der Hitzeindex und ähnliche Dinge", sagt Tamsin.

"Wenn man sich im Winter die Wettervorhersage anschaut, könnte es draußen 10 °C haben, aber wenn ein wirklich starker, bitterkalter Nordwind weht, fühlt es sich viel kälter an, als es tatsächlich ist."

In den letzten Jahren gab es auch viele Spekulationen darüber, was die Prozentangaben zu möglichem Niederschlag eigentlich bedeuten.

Entgegen eines beliebten (und falschen) TikTok-Videos, das im Umlauf war, bestätigt Tamsin, dass der Prozentsatz die Wahrscheinlichkeit angibt, dass es in diesem Gebiet regnen wird, und nicht den Prozentsatz des Gebiets, in dem es regnen wird.

"Im Fall von Schauern ist es unglaublich schwierig, den Zeitpunkt und den Ort genau zu bestimmen.

Wenn eine Regenfront heranzieht, kann man den Zeitpunkt des Eintreffens genauer bestimmen, weil er dynamischer ist. Schauer tauchen auf, bilden sich und verflüchtigen sich in sehr kurzen Zeiträumen, meistens und in sehr begrenzten Gebieten."

Tamsin rät bei der Wettervorhersage vor allem, sich nicht von einem Symbol auf dem Smartphone den ganzen Tag vorschreiben zu lassen.

"Dieses Symbol sagt nicht alles aus. Es ist sehr leicht, ein Regensymbol zu sehen und zu denken, dass der ganze Tag ein Reinfall wird. Das ist aber nicht unbedingt der Fall.

"Es kann sein, dass es morgens ein paar Stunden regnet, der Niederschlag dann abklingt und der Rest des Tages sonnig ist, die Temperaturen steigen und die Lage sich verbessert. Es ist also sehr schwer, das Wesentliche dessen, was tatsächlich vor sich geht, mit einem einzigen Symbol und einer einzigen Temperaturzahl zu erfassen."

Sehen Sie sich hier das Video mit Tamsin an, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Hitzewellen überwachen.