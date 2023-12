Von Mohammed Soulaiman

Die Menschen in Gaza leiden unter akuten Atemwegsinfektionen, Durchfall, Läusen und Krätze.

WERBUNG

Vor 15 Jahren hinterließ der 23-tägige Krieg im Gazastreifen 17 % des Ackerlandes, das laut einem UNDP-Untersuchungsbericht "kaum oder gar nicht wiederhergestellt werden kann".

Heute, 70 Tage nach Beginn des Krieges, warnen Experten, dass die Umwelt des schmalen Streifens, der zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt gehört, irreversiblen Schaden genommen hat. Die Luftverschmutzung ist in die Höhe geschnellt, durch Wasser übertragene Krankheiten nehmen zu und die Tierwelt leidet.

Im Oktober dieses Jahres bestätigte Human Rights Watch, dass Israel weißen Phosphor auf Gaza und Libanon abgeworfen hat. Es ist bekannt, dass diese Chemikalie schwere und tödliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt hat.

Die hochgiftige Substanz brennt sich durch menschliches Fleisch und entzündet sich erneut. Sie schädigt den Boden, verseucht Wasserquellen und vergiftet aquatische Ökosysteme, sagt Khaled El-Sayed, Geschäftsführer des in Kairo ansässigen Synerjies Center for International and Strategic Studies und Berater für nachhaltige Entwicklung.

"Forschungen deuten darauf hin, dass die intensive Hitze, die bei der Explosion von Bomben entsteht, sowohl die physikalische Struktur als auch die chemischen Eigenschaften des Bodens verändern könnte, wodurch die Fruchtbarkeit verringert und die Wahrscheinlichkeit von durch den Boden übertragenen Krankheiten erhöht wird", so El-Sayed.

Tiefe Pfützen aus Abwasser umgeben die Häuser

Das Gebiet, in das sich die Bewohner des Gazastreifens flüchten können, um diesen Schrecken zu entkommen, wird von Tag zu Tag kleiner.

In Khan Younis im südlichen Gazastreifen lebten vor dem Krieg etwa 400.000 Menschen. Jetzt sind mehr als eine Million Menschen auf etwas mehr als 21 Quadratmeilen zusammengepfercht.

Der 58-jährige Ahmed Al-Astal ist froh, dass seine Familie nach monatelangen Bombardierungen, denen bisher mehr als 20 000 Menschen zum Opfer gefallen sind, noch lebt. Doch tiefe Pfützen aus Abwasser rund um sein Haus haben neue Ängste ausgelöst.

"Das Leben meiner Enkelkinder steht auf dem Spiel", sagt Al-Astal.

Ahmed, 4, und Fatima, 2, drohen kurzfristig in diesem Meer aus verseuchtem Wasser vergiftet zu werden und langfristig chronisch zu erkranken.

"Ahmed hat eine Atemwegsinfektion und seine Schwester hat am ganzen Körper einen Ausschlag, der laut Ärzten ein Symptom für eine Hautkrankheit ist, die sie sich in dieser verschmutzten Umgebung zugezogen hat", sagt Al-Astal.

Seit dem tödlichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1 200 Menschen ums Leben kamen, hat Israel die Treibstofflieferungen in den Gazastreifen eingeschränkt und die meisten Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen lahm gelegt. Die Stadtverwaltung von Khan Younis ist nicht in der Lage, die Abwässer zu den Kläranlagen außerhalb der Stadt zu pumpen. Die Kläranlagen arbeiten nicht durchgehend, weil es keinen Treibstoff für ihre Generatoren gibt.

"Khan Younis ist fast vollständig mit Abwasser überflutet", sagt Al-Astal, der wie Tausende andere gezwungen war, nach Al-Mawasi umzuziehen, ein 8,5 Quadratkilometer großes Stück Land an der Küste des Gazastreifens, das als "kleiner als der Londoner Flughafen Heathrow" beschrieben wird.

Bombenabwürfe auf Gaza verschmutzen Boden und Wasser

Laut dem in Genf ansässigen Euro-Med Human Rights Monitor hat Israel 25.000 Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen, was der Menge von zwei Atombomben entspricht. Dies führt nach Ansicht von Experten zu einer starken Verschmutzung des Bodens und der Luftqualität. Sie verseuchen auch die knappen Wasserressourcen des Gazastreifens, die in einem UN-Bericht im Jahr 2020 als für den menschlichen Konsum weitgehend ungeeignet bezeichnet wurden.

Die Leiterin der palästinensischen Umweltqualitätsbehörde (PEQA), Nasreen Tamimi, bezeichnete die Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt im Gazastreifen als "katastrophal" und fügte hinzu, dass eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung vor Ort zeigen würde, dass die "Schäden alle Vorhersagen übertreffen".

"Die Leichen der Märtyrer unter den Trümmern, die gefährlichen medizinischen Abfälle und die Schließung der Aufbereitungs- und Entsalzungsanlagen haben zu der derzeitigen Krise beigetragen", sagt Tamimi, die die Warnungen der UNO vor einer drohenden Gesundheitskatastrophe aufgreift. Die Weltgesundheitsorganisation hat einen starken Anstieg von akuten Atemwegsinfektionen, Durchfall, Läusen, Krätze und anderen sich schnell ausbreitenden Krankheiten gemeldet.

Behelfsmäßige Mülldeponien quellen über

Omar Matar, Leiter der Abteilung für Gesundheit und Umwelt in der Stadtverwaltung von Khan Younis, sagt, dass der Zustrom von Menschen in die Stadt zu einer Müllkrise geführt hat.

"Mehr als eine Million Menschen leben jetzt auf demselben Raum. Das tägliche Müllaufkommen ist von 150 Tonnen auf über 450 Tonnen gestiegen. Mit ihren begrenzten Ressourcen konnte die Stadtverwaltung dieses erhöhte Aufkommen nicht bewältigen, vor allem weil Lastwagen, Bagger und Treibstoff knapp sind", sagt Matar.

WERBUNG

Die Gemeinde kann den Müll nur dreimal pro Woche abtransportieren, nicht täglich wie vor dem Krieg, fügt er hinzu.

Selbst nach der Abholung wurde der Müll auf einer provisorischen Deponie in der Nähe eines Wohngebiets westlich von Khan Younis abgeladen, nachdem Israel Anfang des Monats die Hauptdeponie in der Gegend von Fakhari östlich von Khan Younis bombardiert hatte, so Matar.

Eine provisorische Mülldeponie in Khan Younis, die nach der Bombardierung der Hauptanlage eingerichtet wurde. Mohammed Soulaiman

Dies führe zu Umwelt- und Gesundheitsrisiken aufgrund von üblen Gerüchen, Insekten, Nagetieren und Schadstoffen, so der Minister.

Darüber hinaus wurden landwirtschaftliche Flächen, auf denen mehrjährige Bäume wie Oliven und Zitrusfrüchte oder Feldfrüchte wie Gemüse angebaut werden, in großem Umfang und in noch nie dagewesenem Ausmaß zerstört.

In einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht erklärte Lawfare, eine gemeinnützige Multimedia-Publikation, die sich der unparteiischen Analyse rechtlicher und politischer Fragen widmet, dass "die rechtlich verhältnismäßigen Kollateralschäden durch tödliche Waffen, die in zivil besiedelten Gebieten eingesetzt werden, durch und durch unmoralisch sind" und fügte hinzu, dass die Luftangriffe der IDF "als Kriegsverbrechen betrachtet werden können".

WERBUNG

Der 23-jährige Sohn von Ahmed Al-Astal, Mohammed, leidet an Nierenversagen und muss dreimal pro Woche zur Dialyse.

"Aufgrund der ungesunden Umwelt, des mangelnden Zugangs zu sauberem Wasser und der Verschmutzung der Luft durch Schießpulver hat sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert", sagt er.

Dieser Bericht wurde in Zusammenarbeit mit Egab erstellt.