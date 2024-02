Von Euronews Green

Die schwedische Klimaaktivistin wurde inmitten eines harten Vorgehens der britischen Regierung gegen "störende" Proteste verhaftet.

Greta Thunberg und vier weitere Klimaaktivisten müssen sich heute vor Gericht verantworten, nachdem sie im vergangenen Oktober bei einer Protestaktion vor dem Energy Intelligence Forum in London festgenommen worden waren.

Die Aktion war Teil von "Oily Money Out" - einer Reihe von Störungen, gerichtet gegen die Kohlenstoffemissionen, den politischen Einfluss und die Lobbyarbeit der an der Konferenz teilnehmenden Unternehmen und Banken für fossile Brennstoffe durch die Gruppe "Fossil Fuel London".

Die schwedische Klimaaktivistin wurde festgenommen, als sie mit Hunderten von anderen Demonstranten vor dem Energy Intelligence Forum im Hotel InterContinental London Park Lane in Mayfair demonstrierte.

"Die Veranstaltung einer Öl- und Geldkonferenz inmitten des sich entfaltenden Klimanotstands war obszön und widerlich", sagt Nicola Harries, Anwältin und Unterstützerin von Extinction Rebellion.

"Unsere Politik wird von den kriminellen Banken und den kriminellen Unternehmen für fossile Brennstoffe als Geisel gehalten, die den dringend notwendigen Wandel aufhalten.

"Warum lassen wir es zu, dass sie Rekordgewinne einfahren, während die Welt brennt, Menschen ertrinken, ihre Häuser verlieren und hungern müssen? Wie üblich bringt unser 'Justizsystem' die falschen Leute auf die Anklagebank."

Umweltaktivisten, darunter Greta Thunberg (Mitte links), marschieren mit anderen Demonstranten während der "Oily Money Out"-Demonstration in Canary Wharf, London. AP Photo/Kin Cheung, File

Großbritannien geht hart gegen Klimaproteste vor

Die Verhaftungen erfolgten nach einem harten Durchgreifen der britischen Regierung gegen "störende" Proteste, die der UN-Sonderberichterstatter für Umweltschutz als "regressive neue Gesetze" kritisierte .

Die fünf Aktivisten, darunter auch Thunberg, wurden angeklagt, eine Auflage gemäß Abschnitt 14 des Gesetzes über die öffentliche Ordnung (Public Order Act) nicht erfüllt zu haben, vor allem weil sie die Fahrbahn nicht verlassen und den Protest auf dem Bürgersteig fortgesetzt hatten.

Wird sie für schuldig befunden, droht ihr eine Geldstrafe von bis zu 2 500 Pfund (2 932 €).

Alle fünf Aktivisten plädierten auf nicht schuldig. Die umstrittene Gesetzesänderung wurde von der damaligen Innenministerin Suella Braverman zusammen mit anderen Maßnahmen zur Ausweitung der polizeilichen Befugnisse im Umgang mit der von Klimaaktivist:innen bevorzugten Art von Protesten eingebracht.

Greta Thunberg wurde in den letzten 12 Monaten mehrmals verhaftet, das erste Mal im Juni 2023. Im Oktober wurde sie von einem schwedischen Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie bei einem Klimaprotest vor einem Ölterminal in Malmö den Anordnungen der Polizei nicht gefolgt war. Es war das zweite Mal, dass sie in Schweden wegen eines ähnlichen Vergehens zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Die schwedische Klimaaktivistin räumte den Sachverhalt ein, bestritt aber die Schuld und fügte hinzu, dass der Kampf gegen die fossile Brennstoffindustrie angesichts der existenziellen und globalen Bedrohung durch die Klimakrise eine Form der Selbstverteidigung sei.

Nach dem Urteilsspruch sagte sie, sie werde ihren Protest fortsetzen, auch wenn dies "zu weiteren Verurteilungen führt".