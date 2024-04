Was ist SF6? Sorge über ein Gas, das 24.000-mal stärker ist als CO2

Von Euronews Green

Die Elektrifizierung Chinas ist der Hauptgrund für den Anstieg der SF6-Emissionen, die bei der Isolierung von Stromleitungen entstehen.

Einer neuen Studie zufolge wird ein Treibhausgas, das 24.000 Mal stärker ist als Kohlendioxid, durch den wachsenden Strombedarf Chinas in die Höhe getrieben.

CO2 ist aus gutem Grund das Treibhausgas Nummer 1, auf das die Welt achtet. Dieses Gas, das in der Atmosphäre natürlich vorkommt, aber durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen verstärkt wird, ist der größte Verursacher der Klimakrise.

Aber eine Überladung mit Kohlenstoff ist nicht das einzige Gas, das das Klima der Erde bedroht; internationale Vereinbarungen betreffen eine Reihe anderer Gase, darunter eine vom Menschen geschaffene Gruppe von fluorierten Gasen (F).

Schwefelhexafluorid (SF6) gehört zu dieser gefährlichen Familie: ein farbloses, geruchloses Gas, das häufig zur Isolierung von Stromleitungen verwendet wird.

Die rasche Elektrifizierung unserer Welt hat in diesem Jahrhundert zu einem deutlichen Anstieg der SF6-Konzentration in der Atmosphäre geführt. Und eine neue internationale Studie zeigt, dass China für den Großteil dieser Emissionen im letzten Jahrzehnt verantwortlich ist.

Warum ist SF6 gefährlich?

Treibhausgase weisen ein sehr unterschiedliches Treibhauspotenzial (GWP) auf - ein Maß dafür, wie viel Wärmeenergie sie pro Tonne absorbieren.

Schwefelhexafluorid hat ein GWP von etwa 24.300 (im Vergleich zu 1 für CO2), und man geht davon aus, dass sich seine Emissionen mehr als 1.000 Jahre in der Atmosphäre halten.

"Jeder Anstieg der SF6-Emissionen in diesem Jahrhundert wird den Strahlungshaushalt unseres Planeten (das Gleichgewicht zwischen der von der Sonne eintreffenden und der von der Erde ausgehenden Energie) weit über den mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitrahmen der derzeitigen Klimapolitik hinaus verändern", sagt Mitautor Ronald Prinn, der Direktor von MIT Joint Program and CGCS.

"Deshalb müssen China und alle anderen Länder unbedingt sofortige Maßnahmen ergreifen, um ihre SF6-Emissionen zu reduzieren und schließlich zu eliminieren."

Wie geht Europa mit SF6-Emissionen um?

Im Jahr 2021 erreichten die SF6-Emissionen aus China 125 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, was etwa 1 Prozent der gesamten Kohlenstoffemissionen des Landes entspricht. Das ist vergleichbar mit den gesamten nationalen CO2-Emissionen der Niederlande oder Belgiens.

Da China nicht auf der Liste der Industrieländer steht, die im Rahmen der UN-Klimakonvention in den 1990er Jahren erstellt wurde, ist das Land nicht in gleichem Maße wie die europäischen Länder verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Durch die Reduzierung von SF6 in elektrischen Geräten haben diese Anhang-1-Länder ihre SF6-Emissionen in den letzten 30 Jahren verringert. Dies reicht jedoch nicht aus, um den Anstieg in den Entwicklungsländern auszugleichen, die mit einem schnell wachsenden Strombedarf und der raschen Einführung von Technologien für erneuerbare Energien zu kämpfen haben.

Im Jahr 2010 produzierte Deutschland mit Abstand die meisten SF6-Emissionen unter den europäischen Ländern. Dank einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Industrie und Investitionen in Alternativen hat sich diese Bilanz jedoch verbessert.

In der gesamten EU ist im vergangenen Monat eine neue F-Gas-Verordnung in Kraft getreten, die den Ausstieg aus diesen starken Gasen bis 2050 verschärft.

Sie geht jedoch nicht so weit wie der ursprüngliche Vorschlag, der vorsah, SF6 bis 2031 aus allen neuen "Schaltanlagen" (Geräte zur Stromübertragung) zu verbannen. Berichten zufolge drängten Lobbyisten stattdessen darauf, dass das Treibhausgas weiterhin verwendet werden darf, wenn keine besseren Alternativen zur Verfügung stehen.

Wie stark sind die SF6-Emissionen in China gestiegen?

Die SF6-Emissionen aus China haben sich von 2,6 Gigagramm (Gg) pro Jahr im Jahr 2011 - als sie 34 Prozent der weltweiten Emissionen ausmachten - auf 5,1 Gg pro Jahr im Jahr 2021 fast verdoppelt, wo sie 57 Prozent ausmachen.

Das haben Forscher des Joint Program of MIT on Global Change Science and Policy, der Fudan University, der Peking University, der Bristol University und des Meteorological Observation Center of the China Meteorological Administration herausgefunden.

Der Anstieg der chinesischen SF6-Emissionen über den 10-Jahres-Zeitraum glich die Emissionssenkungen in anderen Teilen der Welt aus, so die Studie, die im vergangenen Monat in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde.

"Die Einführung von Wartungspraktiken, die die SF6-Leckraten minimieren, oder die Verwendung von SF6-freien Geräten oder SF6-Ersatzstoffen im Stromnetz werden der Treibhausgasminderung in China zugute kommen", sagt die Hauptautorin Minde An, eine Postdoc am Center for Global Change Science (CGCS) des MIT.

"Wir betrachten unsere Ergebnisse als einen ersten Schritt, um das Problem zu quantifizieren und zu ermitteln, wie es angegangen werden kann.

Für ihre Berechnungen nahmen die Forscher Messwerte von neun Stationen innerhalb eines chinesischen Netzwerks, darunter eine Station des Advanced Global Atmospheric Gas Experiment (AGAGE)-Netzwerks.

Zum Vergleich wurden die globalen Gesamtemissionen von fünf relativ unverschmutzten AGAGE-"Hintergrund"-Stationen an anderen Orten der Welt beobachtet.