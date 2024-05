Das Projekt Farm Zero C in Irland zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen zu senken und dennoch Gewinne zu erzielen. Ist das machbar?

In diesem Monat entdecken wir in Climate Now die Strategien, die auf der Farm Zero C zur Senkung der Emissionen und zur Förderung der Artenvielfalt eingesetzt werden, und erörtern die vielen Herausforderungen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität noch vor uns liegen.

Wärmster April seit Beginn der Aufzeichnungen

Unser Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels eine weitere Serie von Rekordtemperaturen für den Monat verzeichnete – ein weiteres Indiz für die rasche Erwärmung, die mit der Zunahme der Treibhausgasemissionen durch den Menschen einhergeht.

Temperaturanomalie April 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

Weltweit hatten wir den wärmsten April seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Temperaturen, die 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt für den Zeitraum 1991–2020 oder 1,58 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt von 1850–1900 für diesen Monat lagen.

Oberflächen-Lufttemperaturanomalie Europa April 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

In Europa gab es einen starken Kontrast zwischen den Temperaturanomalien auf dem ganzen Kontinent. Im Osten Europas war es viel wärmer als im Durchschnitt, und gleichzeitig war es in Skandinavien im vergangenen Monat ein paar Grad kälter als im Durchschnitt. Die Meeresoberflächentemperaturen erreichten im April ein Rekordhoch.

Niederschlagsanomalie Europa April 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

In den nördlichen Teilen Europas fielen im April überdurchschnittlich viele Niederschläge, während es in den Gebieten von Ostspanien bis zur Türkei überdurchschnittlich trocken war.

Bodenfeuchteanomalie Europa April 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

Bestandsaufnahme zu Farm Zero C

Das Farm Zero C-Projekt hat bereits erhebliche Fortschritte bei der Verringerung der Emissionen und der Förderung der biologischen Vielfalt gemacht, auch wenn noch viel zu tun bleibt. „Wir haben unseren ökologischen Fußabdruck bereits um 27 % reduziert“, erklärt Projektleiter Padraig Walsh. „Wir hoffen, dass wir in der zweiten Phase auf 50 bis 65 % kommen und bis 2030 klimaneutral sein werden.“

Es wird nicht einfach sein, diese Ziele zu erreichen, vor allem weil eine Ökobilanz zu Beginn des Projekts gezeigt hat, dass die Hauptverursacher von Treibhausgasen auch die Milchproduzenten des Betriebs sind – die 250 Kühe der Kreuzung Friesian Holstein Jersey.

„Wir konnten sehen, dass Methan für uns ein großer Emittent war“, erinnert sich Padraig. „Mehr als 50 % unserer Emissionen stammen aus dem Methan von Kühen, die ihre Nahrung verdauen und Methan in die Atmosphäre abgeben.“

Irische Milchviehbetriebe sind auf das üppige natürliche Grasland des Landes angewiesen, um ihre Kühe zu füttern und qualitativ hochwertige Milch zu produzieren. Doch die Zusatzstoffe, die den Kühen während des Weidegangs verabreicht werden, um ihren Methanausstoß zu verringern, erweisen sich als kurzlebig und führen nur für einige Stunden zu einer Verringerung der Emissionen – nicht für Tage oder Wochen.

Im Winter hatte das Team mehr Glück, da die Kühe im Stall stehen und Futterzusätze die Methanemissionen um 7 % senken können, während Chemikalien, die der Gülle zugesetzt werden, die Methanemissionen um 75 % reduzieren.

Im Rahmen des Projekts werden auch mehrere naturbasierte Lösungen eingesetzt. Der 100 Hektar große Betrieb in der Nähe von Bandon verfügt über mehrere artenreiche Felder, auf denen Weißklee, Wegerich und Zichorie zusammen mit Weidelgras angebaut werden. Sie verbessern die Bodenstruktur und die Drainage, binden den Kohlenstoff tiefer unter der Oberfläche und verringern die Notwendigkeit, den Boden mit Kunstdünger zu düngen – einem kostspieligen und kohlenstoffintensiven Produkt.

Die promovierte Forscherin Mary Kate Doherty hat den Einsatz der artenreichen Felder verfolgt und sagt, dass sie sich als sehr effizient erweisen. „Viele der Felder mit hohem Kleeanteil haben im letzten Jahr keinen chemischen Dünger erhalten und trotzdem genauso viel Gras produziert wie die Felder, die chemisch gedüngt wurden“, erklärt sie Euronews.

Zehn Prozent des Betriebs sind der Förderung der biologischen Vielfalt gewidmet. So werden beispielsweise Bereiche von Feldern, die schlecht entwässert und oft versumpft waren, in natürliche Feuchtgebiete umgewandelt und ein- oder zweimal im Jahr beweidet. Diese Zonen haben viele Vorteile. Bald wird der Betrieb das Sequestrierungspotenzial, das sie haben, genau messen, da er die sogenannte Kohlenstoffbewirtschaftung erprobt, bei der die Landwirte für ihre Leistungen zur Reduzierung von Treibhausgasen belohnt werden.

„Diese Art von Gebiet ist für die Umwelt im Allgemeinen von großem Nutzen, und wir sind der Meinung, dass die Landwirte dafür bezahlt werden sollten“, argumentiert Mary Kate.

Erstellung des Business Case

Farm Zero C ist ein gemeinschaftliches Projekt mit vielen Partnern, u.a. Molkereiunternehmen Carbery Group und die wissenschaftliche Forschungsorganisation BiOrbic, die Landverwalter Shinagh Estates und Teagasc, der Finanzpartner AIB und die akademischen Partner UCD, UCC, Trinity College Dublin und MTU.

Es ist wichtig, ein breites Spektrum von Universitätsforschern und wirtschaftsorientierten Interessenvertretern zusammenzubringen, um die Vision in die Realität umzusetzen und ein wirklich rentables, klimafreundliches Geschäftsmodell für Milchprodukte von grasgefütterten Kühen zu entwickeln, dem die irischen Landwirte folgen können.

Laut Padraig Walsh gehört es auch dazu, die Verbraucher bei dieser Aufgabe mit ins Boot zu holen.

„Wir glauben, dass die Verbraucher für unsere Produkte mit geringerem CO2-Fußabdruck einen Aufpreis zahlen werden. Wir alle müssen das Problem der Emissionen gemeinsam angehen. Und wenn wir wollen, dass die Landwirte ihre eigenen Emissionen reduzieren, dann müssen sie auch dafür belohnt werden“, sagt er abschließend.