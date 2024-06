Die Haustierabteilung des JJ-Marktes, einer beliebten Touristenattraktion in Bangkok inThailand, wurde seit langem von Tierschutzorganisationen kritisiert.

Hunderte Tiere in Käfigen sind am Dienstag nach einem Brand auf dem Chatuchak-Market, einem der berühmtesten Märkte in Thailands Hauptstadt, ums Leben gekommen.

Das Feuer wurde am frühen Morgen gemeldet und griff nach Angaben der Behörden in Bangkok schnell auf mehr als 100 Geschäfte in der Tierabteilung des Marktes über.

Nach offiziellen Angaben dauerte es etwa eine Stunde, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte. Es gibt keine Berichte über menschliche Opfer, aber thailändischen Medienberichten zufolge starben bei dem Feuer mehrere hundert Tiere, darunter Welpen, Fische, Schlangen, Vögel und Kaninchen, die in Käfigengehalten wurden und in den Geschäften eingesperrt waren.

Was war die Ursache für das Feuer auf dem Chatuchak-Markt?

Die Brandursache wird derzeit untersucht, sagte der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, der vor Ort war, nachdem das Feuer gelöscht worden war. Beamte inspizierte die verkohlten Geschäfte oder brachen Metalltore auf, um Tiere herauszuholen, die das Feuer überlebt hatten.

Ein Verkäufer berichtete lokalen Medien, dass das Feuer in einem Geschäft ausgebrochen war, in dem die ganze Nacht durch Ventilatoren eingeschaltet waren, um die Tiere vor der brütenden Hitze Bangkoks zu schützen.

Die Behörden erklärten, sie arbeiteten noch an der Schätzung der Schadenshöhe, und die betroffenen Ladenbesitzer könnten sich für eine Entschädigung anmelden.

Der weitläufige Markt ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen und Touristinnen aus aller Welt, die in Hunderten Geschäften und an Ständen ein breites Angebot an Lebensmitteln und Getränken, Kleidung, Möbeln, Pflanzen, Büchern und Haustieren finden.

Tierschutzorganisationen hatten einigen Verkäufern zuvor vorgeworfen, in den Handel mit seltenen und gefährdeten Arten wie Schildkröten und Vögeln verwickelt zu sein.