Schutz der europäischen Wasserstraßen: die verschmutzte spanische Lagune, die sich vor Gericht wehrt

Vom Kreuzzug zur Rettung einer sterbenden Lagune durch Sicherung der Rechte einer juristischen Person bis hin zum Bau von Baumhäusern, um die Fledermäuse zurückzubringen, tun Umweltaktivisten in Spanien alles, um ihre Wasserstraßen vor Verschmutzung und Verlust der biologischen Vielfalt zu schützen.

Europas größte Salzwasserlagune, das Mar Menor in Spanien, wird durch die Verschmutzung aufgrund intensiver Landwirtschaft und Viehzucht, alten Minen und die grassierende touristische Infrastruktur und Entwicklung langsam vergiftet. Die Ironie an der Sache ist, dass die Lagune - auf dem Papier - durch zahlreiche Umweltgesetze geschützt ist.

Vor fünf Jahren war die örtliche Anwältin, Professorin und Aktivistin Teresa Vicente davon überzeugt, dass der einzige Weg, das Mar Menor richtig zu schützen, darin bestand, ihm den Rechtsstatus einer Person zu sichern.

Sie leitete eine historische Kampagne, die von Tausenden von Demonstranten unterstützt wurde, was schließlich dazu führte, dass ihr Volksgesetzgebungsvorschlag (eine Bestimmung, die es den Bürgern ermöglicht, dem Parlament ein Gesetz vorzuschlagen) zum Gesetz wurde. Im September 2022 verabschiedete der spanische Senat ein entsprechendes Gesetz - dies war das erste Mal, dass ein Ökosystem in Europa das Recht auf den Erhalt seiner Arten und Lebensräume und den Schutz vor schädlichen Aktivitäten hatte.

Hotels und Hochhäuser auf La Manga, dem dünnen Landstreifen, der die Lagune Mar Menor vom Mittelmeer trennt. euronews

„Der Geruch von verrottender Vegetation wurde stärker“

In der spanischen Provinz Murcia trafen wir Teresa und den Umweltanwalt Eduardo Salazar Ortuño an der Lagune des Mar Menor. Als sie uns in ein Gebiet in der Nähe der Rambla del Albujón brachten, wurde der Geruch verrottender Vegetation immer stärker, während wir die Küste der Lagune erreichten. Unmittelbar davor lag eine große blasse Wasserfläche - Eduardo erklärte, dass diese Farbe darauf zurückzuführen sein, dass alle Unterwasserpflanzen abgetötet worden waren.

Teresa ist in der Nähe der Lagune aufgewachsen und findet es fast unerträglich, sie so zu sehen.

„Ich muss jedes Mal fast weinen, wenn ich hierher komme. Gleichzeitig steigt ein starker Wille in mir auf, zu kämpfen und Mar Menor zu seinem Recht zu verhelfen “, sagte sie gegenüber Euronews.

Die Küste der Lagune von Mar Menor. euronews

„Jeder ist Mar Menor - weil wir Natur sind“

Sie sagt, dass die Lagune nun rechtlich als juristische Persönlichkeit angesehen wird.

„Mar Menor ist eine Lebensentität, eine Person. Es ist eine Person, die sich verteidigen kann. In diesem Fall bedeutet dies jedoch, dass jeder Mar Menor ist, weil wir Natur sind.“

Im April 2024 gewann Teresa den prestigeträchtigen Goldman-Umweltpreis für ihre Arbeit, die oft als „Grüner Nobel“ bezeichnet wird.

Eduardo sagte, dass es drei laufende Gerichtsverfahren gibt, die unter dem neuen Rechtsstatus des Mar Menor vor Gericht verhandelt werden.

„Die Rechte des Mar Menor stehen [jetzt] vor den Rechten der Eigentümer rund um das Mar Menor. Wenn wir vor Gericht gehen, haben wir ein Recht vor einem anderen Recht. Es ist kein Objekt, das nicht verschmutzt werden will, nein, es ist eine Person, die nicht verschmutzt werden will.“

Die Anwältin und Umweltaktivistin Teresa Vicente gewann in diesem Jahr den Goldman-Preis für ihren Kampf um die Anerkennung des Status der Rechtsperson der Lagune. euronews

Unternehmen wurden wegen der Entsorgung von Sole in der Lagune zu einer Geldstrafe verurteilt

Auch wenn die Lagune weiterhin verschmutzt ist, gab es einige positive Veränderungen. Anfang dieses Jahres wurden Unternehmen, die Sole aus Entsalzungsanlagen in die Lagune kippten, mit einer Geldstrafe von mehr als zwei Millionen Euro belegt, und die spanische Regierung hat ihr Budget erhöht, um die Folgen der Verschmutzung zu beseitigen.

Teresas Kampagne begann nach dem ökologischen Kollaps von 2019, als Fische, Krebstiere und Unterwasserpflanzen aufgrund der schweren Eutrophierung fast ausgelöscht wurden.

Eutrophierung tritt auf, wenn Grünalgen unkontrolliert wachsen, gefüttert durch einen Überschuss an Nitraten aus Düngemitteln. Sie blockiert das Licht und hindert die Pflanzen daran, zu wachsen und Sauerstoff zu produzieren. Im August 2021 wurden fünf Tonnen toter Fische an Land gespült.

Eduardo Salazar Ortuño erklärt: „Es war eine Katastrophe, stellen Sie sich das Ufer hier vor, das voller Fische war. Sie wollten Sauerstoff zum Atmen haben. Und vor den Fischen verschwanden 80 Prozent der Flora! 80 Prozent!“

Ramón Pagán, ein weiterer Umweltschützer und Präsident einer lokalen Anwohnervereinigung, sagte, er sei besorgt, dass es in diesem Jahr wieder passieren könnte, da die jüngsten starken Regenfälle große Mengen an Nitraten in die Lagune geschwemmt haben.

Er brachte uns in die Stadt Los Nietos, eine einst lebhafte Stadt am Rande der Lagune. Touristen besuchen uns nicht mehr, da der Strand braun und schlammig ist und die Luft nach verrottenden Pflanzen riecht. Viele Häuser stehen leer und mehrere Restaurants haben geschlossen.

Auf dem Land rund um das Mar Menor wird Gemüse in Gewächshäusern angebaut. Ein Großteil des Düngers, der für die Ernten verwendet wird, fließt in die Lagune. euronews

Die Fledermäuse zurück nach Blanca bringen

Die 80 Kilometer nordwestlich gelegene Stadt Blanca liegt am Ufer des Flusses Segura. Hier probieren lokale Umweltschützer eine andere Strategie aus, um ihre Wasserwege zu schützen - sie wollen die Fledermäuse zurückbringen, die hier früher gelebt haben.

Fledermäuse sind wichtig für Ökosysteme, da sie Insektenpopulationen unter Kontrolle halten, Pflanzen bestäuben und Samen verteilen. Die Fledermäuse lebten früher in Höhlen entlang der Klippen am Fluss, doch die Bevölkerung wurde vor etwa 20 Jahren dezimiert, als die Klippen zusammenbrachen und die Höhlen zerstört wurden.

Neftalí Escribano, ein Botschafter des europäischen Klimapakts, organisierte im Juni einen Workshop, um Fledermauskästen aus Holz herzustellen, die in den Bäumen an den Flüssen aufgehängt werden, um die Fledermäuse zurück nach Blanca zu locken.

Neftalí Escribano zeigt Andrea Bolitho von Euronews eine der Fledermauskästen aus Holz, die in den Bäumen am Fluss aufgehängt werden. euronews

Ein besseres Verständnis für Wasser entwickeln

Euronews und die Europäische Kommission arbeiten zusammen, um die Wasserbewusstseins-Kampagne der EU, #WaterWiseEU, zu fördern. Unsere Serie Water Matters und die EU-Kampagne zielen darauf ab, das Bewusstsein für die zunehmende Belastung der europäischen Wassersysteme und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung zu schärfen. Water Matters befasst sich mit verschiedenen wasserbezogenen Themen und unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Natur und der Ökosysteme, die für den Wasserkreislauf von wesentlicher Bedeutung sind. Durch ansprechende Inhalte hoffen Euronews und die Europäische Kommission, dass Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu inspiriert werden können, #WaterWiseEU zu werden.