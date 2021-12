Rendez-Vous: Nauman, Dürer und Hergé

Bruce Nauman

Der Palazzo Grassi – Punta della Dogana in Venedig ehrt Bruce Nauman, einen der großen zeitgenössischen Künstler mit einer Einzelausstellung. Noch bis zum 22.11.2022 in Venedig.

Die Ausstellung konzentriert sich auf eine Reihe neuer Videoinstallationen, die der US-Amerikaner in den letzten Jahren entwickelt hat, und lädt Menschen zu einem immersiven Erlebnis ein. Zur Website der Ausstellung

Albrecht Dürer

Vor 550 Jahren - 1471 - wurde in Nürnberg Albrecht Dürer geboren. 400 seiner Zeichnungen und Kupferstiche sind aus diesem Anlass in Sankt Petersburg in der Eremitage zu bewundern. Bis März 2022 in Sankt Petersburg.

Hergé

In Lissabon ist eine Ausstellung dem Erfinder von Tim und Struppi gewidmet, dem Belgier Georges Remi, bekannt unter seinem Künstlernamen Hergé. Sie zeigt auch, dass Hergé nicht nur Comics zeichnete, sondern noch viel mehr entwarf, wie etwa Mode, Werbung, Plakate. Bis 10. Januar 2022 in Lissabon.