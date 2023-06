Das peruanische Restaurant Central der Küchenchefs Virgilio Martínez und Pia Leon wurde am Dienstagabend im Rahmen des einflussreichen Rankings der 50 besten Restaurants zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt.

Das Restaurant in Lima, das von den Köchen Virgilio Martínez und Pia Leon geführt wird, löst das dänische Geranium ab.

Das Restaurant in Lima wurde für seine Küche ausgezeichnet, die "die Vielfalt der Zutaten" sowie "die Geschichte und Traditionen" Perus zelebriert, so die 50 Best, die ihre Preisverleihung dieses Jahr in Valencia, Spanien, abhielten.

"Wir danken allen Menschen, die uns auf unterschiedliche Weise im Leben des CENTRAL begleitet haben und die zu verschiedenen Zeiten seit der Eröffnung Teil dieses Weges waren", erklärten die Besitzer des Restaurants in den sozialen Medien.

"Wir repräsentieren ein Territorium, eine Vielfalt und eine Kultur", erklärte Martinez, der darauf hinwies, dass die Auszeichnung für Peru und Lateinamerika wichtig ist, da sie der Gastronomie, der Kultur und der Kunst des Landes Sichtbarkeit verleiht.

Das Gastgeberland des Preises, Spanien, hat bei der Ausgabe 2023 gut abgeschnitten. Der zweite Platz ging an das Restaurant Disfrutar in Barcelona, dessen Küche von den Köchen Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas geleitet wird. Auf Disfrutar folgten zwei weitere spanische Restaurants: das Madrider Diverxo (3.) und das baskische Asador Etxebarri (4.).

Vier französische Restaurants haben es in diesem Jahr in die Top 50 geschafft, im letzten Jahr waren es noch drei: Table von Bruno Verjus, ein Newcomer auf Platz 10, Septime von Bertrand Grébaud (24.), Plénitude von Arnaud Donckele (36.) und La Grenouillère von Alexandre Gauthier (48.).

Vor einigen Wochen wurde Elena Reygadas, Inhaberin und Küchenchefin von Rosetta, einem Restaurant und einer Bäckerei in ihrer Heimatstadt Mexiko-Stadt, von The World's 50 Best Restaurants zur besten Köchin der Welt im Jahr 2023 gekürt.

Die Rangliste der 50 Besten wird seit 2002 von 1.080 unabhängigen Experten (Köche, Fachjournalisten, Restaurantbesitzer usw.) unter der Schirmherrschaft des britischen Restaurant-Magazins der William Reed Press Group vergeben.