Eine engagierte Lehrerin für orientalischen Tanz in Paris ist kürzlich über Nacht zur Instagram-Sensation geworden. Jetzt will sie ihre Plattform nutzen, um Missverständnisse über diese alte Kunstform zu abzubauen.

Im Herzen Frankreichs, wo sich Kunst und Kultur auf den kopfsteingepflasterten Straßen von Paris treffen, gedeiht seit Jahren im Stillen eine faszinierende Kunstform - der Bauchtanz.

Dieser uralte Tanz, der seine Wurzeln in verschiedenen Kulturen des Nahen Ostens und Nordafrikas hat, ist eine Feier der Weiblichkeit, des Selbstausdrucks und der Selbstbestimmung.

Eine Lehrerin dieses traditionellen Tanzes, die genau diese Botschaft verbreiten will, ist Marine Scardina, die seit mehr als sechs Jahren leidenschaftlich Frauen mit den unterschiedlichsten Hintergründen orientalischen Tanz unterrichtet.

Ihre Mission ist es, ihre Schülerinnen zu inspirieren, sich wieder mit ihrem Körper zu verbinden und ihre angeborene Weiblichkeit durch den Bauchtanz wiederzuentdecken.

Sie wird zur viralen Sensation

A screenshot of Marine's instagram profile

Scardinas Liebe zum Bauchtanz wurde schon in ihrer ersten Unterrichtsstunde entfacht.

"Es ist ein Tanz, den ich leidenschaftlich liebe. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es erklären soll. Ich glaube, es war etwas, das in mir nachhallte, das bereits in mir war, ohne dass ich es wusste. Und der Tag, an dem ich meine erste Stunde nahm, war eine Offenbarung", sagt sie.

Ihre Reise nahm eine unerwartete Wendung, als sie auf Instagram zu einer viralen Sensation wurde. Sie denkt über diesen Popularitätsschub nach: "Letzten November stieg ich innerhalb weniger Wochen von 1.500 auf 130.000 Follower auf Instagram, das war wirklich verrückt.

"Das hat mir sofort eine Menge Sichtbarkeit verschafft. Ich erhielt Nachrichten von Frauen aus der ganzen Welt, und zwar Hunderte von Nachrichten jeden Tag", erklärt sie.

Scardina stellte fest, dass sie während des Unterrichts, den sie häufig mit ihren Schülerinnen aufzeichnete, Sequenzen dokumentierte, die nicht immer perfekt ausgeführt wurden.

"Ich glaube, dass dies dazu geführt hat, dass die Frauen erkannten, dass dieser Tanz zugänglich ist; sie dachten: 'Auch ich kann orientalischen Tanz ausüben.'"

Entmystifizierung der Kunst des Bauchtanzes

Marine tanzt mit ihren Schülerinnen vor dem Eiffelturm

Es gibt jedoch ein weit verbreitetes Missverständnis über den Bauchtanz.

Viele Menschen betrachten ihn immer noch als einen Tanz, der ausschließlich für den männlichen Blick bestimmt ist, und tun ihn als eine Form der Verführung ab, anstatt ihn als echte Kunstform zu schätzen.

Für Marine ist der Tanz so viel mehr.

"Es ist wundervoll zu sehen, wie Menschen sich mit ihrem Körper, mit ihrer Weiblichkeit versöhnen. Das zu sehen, ist etwas wirklich Schönes. Tatsächlich neigen wir in unserer Gesellschaft dazu, Kreativität und Weiblichkeit zu unterdrücken. Und der orientalische Tanz ermöglicht es uns, uns mit all dem zu versöhnen", fügt sie hinzu.

Sie hebt auch die Vielseitigkeit dieser Kunstform hervor: "Es ist ein Tanz, den man auf eine sehr sanfte, sinnliche Art und Weise tanzen kann, aber auch mit Perkussion, das hat dann etwas viel Explosiveres, oder man kann sich an der Folklore orientieren, um etwas Traditionelleres zu finden."

Fadwa, eine von Marines Schülerinnen, drückt die transformative Kraft des Bauchtanzes so aus: "Wir erkennen, dass wir durch das Tanzen viel über uns selbst lernen, wir lernen uns selbst kennen, wir lernen zu wissen, was uns antreibt. Das ist etwas sehr Befreiendes. Wir werden uns unseres Körpers bewusst, denn wenn wir tanzen, achten wir auf unsere Finger, unsere Augen, unsere Schultern, unsere Zehen. Wir achten auf all das, also werden wir uns unseres Körpers bewusst."

