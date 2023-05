Bauchtanz: Yousha Hussain erobert eine Frauendomäne

Bauchtanz ist Frauensache? Nix da, sagt sich Yousha Hussain. Der 22-Jährige aus Karatschi in Pakistan schaute sich bereits als Kind mit Vorliebe Filme an, in denen Madhuri Dixit mitwirkte. Ihre Tanzbewegungen habe er sich immer ganz genau angesehen, so Hussain. Doch als Mann Bauchtanz auszuüben, stößt in Pakistan auf Widerstand, sagt er. Auch in seiner eigenen Familie seien einige dagegen, erzählt er. Doch Hussain will seinen Traum nicht aufgeben und sich als Tänzer durchsetzen.

