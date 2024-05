Vom ländlichen Raum bis zum Klimawandel: In den diesjährigen ESC-Songs in Malmö steckt mehr EU-Politik als Sie denken.

"Wir lieben Musik. Das ist alles, was ich sagen kann." Das erklärt ein Sprecher der Kommission, als er Anfang der Woche versucht, einer Frage auszuweichen, ob die EU-Exekutive einen persönlichen Favoriten für das Finale habe.

Auch wenn die EU-Kommission keine Stellung bezieht, scheinen die Wettbewerbsbeiträge - die im vergangenen Jahr von mehr als 162 Millionen Menschen gesehen wurden - immer mehr in Richtung Brüssel zu tendieren, wobei sich einige Songs sogar mehr oder weniger ausdrücklich auf die EU beziehen.

"Europapa" erobert die Herzen

Dies ist eindeutig der Fall bei "Europapa", das der niederländische Sänger Joost Klein auf die Bühne brachte - ein offensichtlich pro-europäisches Lied, das bereits die Herzen vieler EU-Fans erobert hat.

In seiner Ode an die europäische Integration lobt Klein die Freizügigkeit, die es ihm ermöglicht, seinen Freund in Frankreich zu besuchen oder einen langen Ausflug nach Wien zu unternehmen, ohne einen Reisepass zu benötigen.

Es gibt jedoch noch viel mehr über die EU-Politik als diesen Verweis auf das Schengen-System bei der diesjährigen Eurovision. Hier sind die ganz eigenen Interpretationen des EU-Politik-Teams von Euronews zu den Songs, die Sie am Samstag hören werden.

Die Strategie der EU für den ländlichen Raum

Seit Beginn der Eurovisionswoche ist der kroatische Beitrag "Rim Tim Tagi Dim" von Baby Lasagna der Favorit der Buchmacher, die ihm einen Sieg im großen Finale durchaus zutrauen. In seiner Heimat begeistert der Song schon sein Monaten die Menschen.

Trotz der tanzbaren Melodie erzählt der Text des Liedes die traurige Geschichte eines Jungen, der gezwungen ist, seine Heimat auf dem Land zu verlassen, um in der Stadt sein Glück zu suchen.

"Ich bin jetzt ein großer Junge, ich gehe weg und verkaufe meine Kuh", singt Baby, der Kroate, der aus einer abgelegenen Küstengegend stammt.

Das Phänomen der Entvölkerung des ländlichen Raums ist ein wiederholtes Thema für die Kommission, die 2021 versuchte, es zu bekämpfen und umzukehren, indem sie ihre langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU vorstellte, die einen Pakt für den ländlichen Raum und einen Aktionsplan für den ländlichen Raum vorsah.

Bei der Vorstellung des Aktionsplans für den ländlichen Raum sagte Kommissionsvizepräsidentin Dubravka Šuica - ebenfalls aus Kroatien -, dass "die ländlichen Gebiete oft vergessen werden, aber das schlagende Herz unserer Gesellschaften sind."

Croatia's act Baby Lasagna is the favourite of the bookies and brings the plight of rural depopulation on the stage of the Eurovision. Sarah Louise Bennett/Sarah Louise Bennett (EBU)

Hart bei Drogen, sanft bei Alkohol: EU-Politik zu Risikofaktoren

Estlands Beitrag wurde von Fans bereits als "The Drug Song" bezeichnet: Der Inhalt listet einige der wichtigsten Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten auf, für die die EU eine spezielle Strategie verfolgt.

In einigen Strophen scheinen die estnischen 5MIINUUST x Puuluup hinter dem EU-Ansatz zu stehen: Sie verurteilen den Drogenkonsum aufs Schärfste, während sie den Alkoholkonsum etwas sanfter ansprechen: "Ich kenne keine Drogen, ich kenne Limonade und Apfelwein, ich würde den Unterschied zwischen Vitamin und Speed nicht erkennen."

"Wir meiden Drogen, nur weil wir nicht reich sind / Im Hinterzimmer unserer Farm gibt es nur IPAs auf dem Tisch", heißt es weiter.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die EU für ihren laxen Umgang mit Alkohol kritisiert, und der Beitritt Estlands wird der Sache wohl kaum dienlich sein.

Estonia's 5MIINUUST x Puuluup celebrate after having booked a place in the Eurovision Song Contest Grand Final Alma Bengtsson/Alma Bengtsson (EBU)

Psychische Gesundheit

Psychische Gesundheit ist ein weiteres großes Thema in der Musik - wie auch in der EU-Politik.

"Don't look now/Oh you'll see me crying rivers I might drown" und "I don't wanna lose me so cruelly/I'm drifting in and out of who I am" sind nur einige der vielen Anspielungen des lettischen Sängers Dons auf psychische Probleme wie Depressionen in seinem Lied Hollow.

Der Text gibt einen tiefen emotionalen Einblick in Unsicherheiten, innere Dämonen und Gefühle.

Eine weitere Favoritin der Wettbüros, die Italienerin Angelina Mango, beklagt die Langeweile, die an die COVID-Ära erinnert: "Ich sterbe, ohne zu sterben / In diesen abgenutzten Tagen lebe ich, ohne zu leiden / Kein größeres Kreuz".

Schätzungen zufolge waren vor der COVID-Pandemie rund 84 Millionen Menschen in der EU von psychischen Problemen betroffen, wobei fast die Hälfte der EU-Bevölkerung psychosoziale Probleme hatte.

Während die Diskussion über psychische Gesundheit viele Jahre lang ein Tabu war, zielt die EU-Strategie darauf ab, das Reden über diese Probleme zu normalisieren und zu verhindern, dass es sich um eine sogenannte "stille Pandemie" handelt.

Italy's Angelina Mango is qualified automatically to Saturday's Grand Final. Corinne Cumming/Corinne Cumming (EBU)

Klimawandel und Meerespolitik

Die Eurovision wird dieses Jahr von Schweden ausgerichtet, der Heimat der Klimaaktivistin Greta Thunberg. In ihrer berühmtesten Rede in Davos, auf dem Weltwirtschaftsforum 2019, beschrieb sie die Klimakrise mit einer starken Analogie: "Unser Haus steht in Flammen".

Ein Hauch dieser Metapher findet sich in "Firefighter", dem diesjährigen Beitrag Georgiens, gesungen von Nutsa Buzaldze. "Die Decke fällt, die Fenster brennen, das Atmen wird immer schwerer", heißt es in dem Text, der den Feuerwehrmann des Titels auffordert, "das Feuer zu löschen".

Die Umweltpolitik der EU scheint auch Frankreichs Song zu berühren, denn Slimane verspricht, "einen Ozean im Feuer" zu schaffen.

Obwohl es vordergründig um den Schmerz einer unerwiderten Liebe geht - ein allzu bekanntes Merkmal der Eurovision - ist dies ein Plädoyer für die Auswirkungen der steigenden globalen Temperaturen auf das Meeresleben?

Wenn es eine Verbindung zwischen dem französischen Liedermacher und den Mitarbeitern der Meeresabteilung der Europäischen Kommission (DG MARE) gibt, ist uns das nicht bekannt.