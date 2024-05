In der schwedischen Stadt Malmö sind derzeit viele bewaffnete Polizisten zu sehen. So will das Gastgeberland des diesjährigen Musikwettbewerbs Eurovision Song Contest die Sicherheit der vielen Gäste gewährleisten.

Am Samstagabend findet das Finale des Musikwettbewerbs Eurovision Song Contest in Malmö statt. Viele Fans sind bereits am Anfang der Woche in die schwedische Stadt gereist, um die beiden Halbfinalen und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm vor Ort zu erleben. Um die Sicherheit der vielen Gäste zu gewährleisten, sind in Malmö insgesamt über 1000 Polizisten im Einsatz. Viele von ihnen sind schwer bewaffnet.

Proteste erwartet

Der Grund für die verstärkten Polizeieinsätze sind zusätzliche Sicherheitsbedenken. Laut einem Polizeibericht könnte es während der Eurovision-Woche Cyberangriffe und Proteste gegen Israels Teilnahme geben. Im Vorfeld des Musikwettbewerbs gab es aufgrund des Krieges in Gaza mehrere Petitionen gegen eine Teilnahme Israels. Unter anderem haben über 1000 schwedische Künstler und Künstlerinnen die Europäische Rundfunkunion (EBU) aufgefordert, Israel aus dem Musikwettbewerb auszuschließen.

Die EBU hat alle diesbezüglichen Petitionen jedoch zurückgewiesen. Die Entscheidung hat sie damit begründet, dass es um eine unpolitische Musikveranstaltung handelt. Eurovision Song Contest sei kein “Wettbewerb zwischen Regierungen”. 2022 wurde Russland jedoch die Teilnahme wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine verboten.

Terrorwarnstufe angehoben

Außerdem hat Schweden im August des vergangenen Jahres die Terrorwarnstufe auf Stufe 4 von 5 angehoben. Laut Beurteilung des schwedischen Sicherheitsdienstes wird die Anschlaggefahr in Schweden über einen längeren Zeitraum anhalten. Der Hintergrund der verschlechterten Sicherheitslage in Schweden sind unter anderem mehrere Koranverbrennungen, die in Schweden im Sommer des vergangenen Jahres stattfanden.

Der 68. Eurovision Song Contest 2024 findet unter dem Motto "United By Music" in der südschwedischen Stadt Malmö statt. Die Halbfinale des Eurovision Song Contests werden am Dienstag, dem 7. Mai, und Donnerstag, dem 9. Mai, organisiert.

Dort haben diesmal auch die sogenannten Big Five, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, die Chance, ihre bereits qualifizierten Songs dem Publikum live zu präsentieren und dort ihre Stimme abzugeben.

Das Finale wird am Samstag, dem 11. Mai, europaweit live ausgestrahlt. Ab 21.00 Uhr gibt es einen Online-Livestream, über den man sich im Internet die Show anschauen und anhören kann. Auch die ARD überträgt die Sendung live.