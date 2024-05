Spanien und Irland planen, wie Norwegen, in der kommenden Woche offiziell die Anerkennung eines palästinensischen Staates bekannt zu geben.

Nach der Ankündigung Norwegens und Irlands, Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen, hat sich auch Spanien diesem Schritt angeschlossen. Weltweit erkennen bereits insgesamt 139 Länder einen palästinensischen Staat an, darunter auch neun EU-Staaten.

Studenten fordern mehr von der spanischen Regierung

Doch in diesem Camp an der Universität Complutense (UCM) in der Hauptstadt Madrid, wo Professoren und Studierende seit mehr als zwei Wochen demonstrieren, ist die Ankündigung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nur ein kleiner Schritt. Sie wolle ihren Protest fortsetzen, bis Spanien seine Beziehungen zu Israel abbricht.

Eine Studentin der Universität sagte: "Für uns sind das leere Gesten. Es bedeutet wirklich nichts, den palästinensischen Staat anzuerkennen, wenn er gezwungen wird, zu verschwinden. Es bedeutet nichts, wenn Spanien weiterhin Waffen an Israel verkauft, während Israel einen Völkermord begeht. Wir fordern einen echten Abbruch der Beziehungen zu Israel und ein Ende des Waffenhandels. Denn das ist es, was dem palästinensischen Volk wirklich hilft."

Die Entscheidung der Exekutive war ursprünglich für die Sitzung des Ministerrats am Dienstag vorgesehen. Sie wurde jedoch verschoben, um die Erklärung mit anderen EU-Staaten abzustimmen, mit denen Spanien gemeinsam am 22. März eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet hatte.

Eva Aladro, Professorin für Informationstheorie an der UCM sagte, dass es ein positiver Schritt ist. "Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie europäische Länder die Verurteilung des Völkermords und die Forderung nach vollen und absoluten Menschenrechten für das palästinensische Volk unterstützen. Ich glaube, dass es sich um einen Schmetterlingseffekt handelt, einen Lawineneffekt, nach dem es nicht lange dauern wird, bis die europäischen Länder die diplomatischen Beziehungen abbrechen. Und ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis Israel in der internationalen Gemeinschaft zu einem Pariastaat wird."

Gemeinsame Position der EU ist noch weit entfernt

Die Ankündigung erfolgt in Abstimmung mit Irland und Norwegen, mit dem Ziel, weitere Beitritte zu bewirken. Eine gemeinsame Position der Europäischen Union liegt jedoch noch in weiter Ferne. Insbesondere im Kontext eines Wahlkampfes, in dem der Gaza-Krieg bereits zu einem der am meisten spaltenden Themen unter den Wählern der Mitgliedsstaaten geworden ist.