Die Karriere von Françoise Hardy erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, und viele ihrer Lieder sind zu Klassikern des französischen Repertoires geworden. Neben ihrem gefeierten melancholischen Pop war sie auch eine Stilikone und eine Schauspielerin, einer der größten Stars Frankreichs.

WERBUNG

Die französische Singer-Songwriterin, Model und Schauspielerin Françoise Hardy ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Ihr Tod wurde von ihrem Sohn und Musiker Thomas Dutronc in den sozialen Medien bekannt gegeben. Dutronc schrieb unter ein Foto, das ihn als Baby mit seiner Mutter zeigt: "Maman est partie" ("Mama ist gegangen").

Hardy hatte im Juni 2021 bekannt gegeben, dass bei ihr 2018 Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden war, nachdem 2004 ein Lymphom festgestellt worden war.

Die 1944 in Paris geborene Hardy unterschrieb bereits als Teenager einen Vertrag mit einem Plattenlabel.

Mit "Tous les Garçons et les Filles" ("All the Boys and Girls") landete Hardy 1962, als sie gerade 18 Jahre alt war, ihren ersten Hit: Die Ballade verkaufte sich mehr als 2,5 Millionen Mal und erreichte die Spitze der französischen Charts. Andere Singles wie "Je Suis D'Accord" und "Le Temps de L'Amour" waren ebenfalls große Hits.

Ihr Aufstieg setzte sich in den 60er Jahren fort, und ihr melancholischer Pop katapultierte sie an die Spitze der europäischen Yé-Yé-Bewegung - der Generation französischer Popsängerinnen der Nachkriegszeit, die nach dem "yeah yeah yeah" der Beatles benannt wurde.

Hardy nahm ihre Werke auf Englisch, Deutsch und Italienisch auf. Ihr größter englischsprachiger Hit war 1968 der von Serge Gainsbourg geschriebene Song "It Hurts to Say Goodbye". Er wurde sowohl in Frankreich als auch im Vereinigten Königreich zur Nummer 1.

Sie wurde schnell zur Pop-Ikone und Mode-Muse und startete bald eine parallele Karriere als Cover-Girl. Die ausgeprägten Wangenknochen und der Bohème-Stil der Sängerin wurden zum Inbegriff eines mühelos eleganten französischen Chics, ebenso wie ihre frühe Vorliebe für den Minirock. Sie wurde Model für Designer wie Yves Saint Laurent und Paco Rabanne und versuchte sich auch als Schauspielerin.

Francoise Hardy spaziert durch die Embankment Gardens in London - April 1968 HARRIS/1968 AP

1966 spielte sie die Hauptrolle in John Frankenheimers Grand Prix ; weitere Auftritte hatte sie in A Bullet in the Heart, Château en Suède und ein Cameo-Auftritt in What's New, Pussycat?

Während ihrer sechs Jahrzehnte währenden Karriere hatte sie viele Bewunderer, darunter Mick Jagger, der sie als seine "ideale Frau" bezeichnete, David Bowie, der zugab, dass er "leidenschaftlich in sie verliebt" war, und Bob Dylan, der ihr ein Gedicht auf dem Cover seines frühen Albums "Another Side of Bob Dylan" widmete.

Sie hatte jedoch nur Augen für den französischen Musiker Jacques Dutronc. Sie lernte ihn 1967 kennen und heiratete ihn 1981. Sie bekamen einen Sohn Thomas, der ebenfalls ein sehr berühmter Musiker wurde. Obwohl sie sich 1987 trennten, blieben sie verheiratet und hielten engen Kontakt.

Hardy nahm in ihrer Karriere fast dreißig Alben auf, zuletzt 2018 "Personne d'autre", und war die einzige französische Künstlerin, die 2023 in einer vom Magazin Rolling Stone veröffentlichten Rangliste der 200 größten Sängerinnen aller Zeiten auftauchte. Will Hermes schrieb, Hardy "verkörpere französische Kühle und gallische Hitze zugleich, mit einem gehauchten, stummen Alt, der wie Gauloises Rauch wehte. Ihre Worte verstärkten ihren Ton: Sie schrieb ihr eigenes Material, was in der frühen Mitte der sechziger Jahre ungewöhnlich war, besonders für Frauen, und nahm auch Werke von Meistern wie Serge Gainsbourg auf, und ihre Interpretation von Leonard Cohens 'Suzanne' ist vielleicht die bewegendste, die je aufgenommen wurde, seine eingeschlossen."

Hardy litt seit mehreren Jahren an Lymphdrüsenkrebs und Rachenkrebs. "Ich befinde mich die meiste Zeit in einem wahrhaft alptraumhaften Zustand des Leidens", vertraute sie im März 2021 auf RTL an und plädierte für das Recht, in Würde zu sterben.

Sie hinterlässt Jacques Dutronc und ihren Sohn Thomas Dutronc.