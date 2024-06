Die Eurosatory-Konferenz findet vom 17. bis 21. Juni in Paris statt.

Von Drohnen über gepanzerte Fahrzeuge bis hin zu verschiedenen Artilleriesystemen... Die weltgrößte Verteidigungs- und Waffenmesse hat am Montag in Paris ihre Türen geöffnet. Auf der Messe wird die neueste Militärtechnologie präsentiert.

Die Eurosatory-Konferenz findet alle zwei Jahre statt und zieht mehr als 2.000 Aussteller aus 61 Ländern und viele Organisationen an.

Darunter auch die EU-Kommission, die relativ neu auf der Messe ist und seit dem Krieg gegen die Ukraine ihre Strategie für die Verteidigungsindustrie verstärkt hat

Léo Péria-Péigné, Rüstungsexperte am französischen Institut für internationale Beziehungen (LFRI) sagte: "Der Krieg in der Ukraine hat es der EU und der Europäischen Kommission ermöglicht, sich etwas stärker in Verteidigungsfragen zu engagieren, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Rüstung. Infolgedessen sind sie heute legitimer auf dieser Messe vertreten als noch vor zwei Jahren. Sie sind bereit, mehr zu investieren, um in Zukunft mehr Gewicht zu haben".

In diesem Jahr wurde die Messe von den anhaltenden Konflikten beeinträchtigt

Zum ersten Mal wurde Israel wegen seiner Offensive im Gazastreifen von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ein französisches Bezirksgericht hat entschieden, dass die Organisatoren der Veranstaltung allen Personen, die für israelische Firmen arbeiten oder diese vertreten, die Teilnahme an der Veranstaltung untersagen müssen.

Auch Russland und Belarus sind aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine nicht anwesend.