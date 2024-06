Von Euronews mit AP

Die Prinzessin von Wales, die sich seit März einer Krebsbehandlung unterzieht, hat ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Krebsdiagnose bei der Geburtstagsparade von König Charles III. gehabt. Die Pronzessin erklärte, dass sie gesundheitliche Fortschritte macht.

Die 42-jährige Ehefrau von Prinz William, die im März bekannt gab, dass sie sich wegen einer nicht näher bezeichneten Form von Krebs einer Chemotherapie unterzieht, ist in diesem Jahr noch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten.

"Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder weiß, der sich einer Chemotherapie unterzieht, gibt es gute und schlechte Tage", sagte Kate in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung und fügte hinzu, dass ihr noch "einige Monate" der Behandlung bevorstehen.

"Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der The King's Birthday Parade teilzunehmen und hoffe, im Laufe des Sommers ein paar öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können, aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin", so Kate am Freitag, als sie ihre Teilnahme an "Trooping the Colour" bekanntgab.

Die Ankündigung gilt als bedeutende Meilenstein, bedeutet aber nicht, dass Kate wieder Vollzeit in der Öffentlichkeit steht.

Der Palast veröffentlichte ein neues Foto von Kate, das Anfang der Woche in Windsor aufgenommen wurde und sie neben einem Baum zeigt, leger gekleidet in Jeans und einem Blazer.

Der Palast teilte mit, der König sei "hocherfreut", dass Kate an Trooping the Colour, der offiziellen Geburtstagsparade des Monarchen, teilnehmen werde. Die alljährliche Militärparade markiert den offiziellen Geburtstag des Monarchen. König Charles III., der ebenfalls wegen einer unbekannten Krebserkrankung behandelt wird, wird die Zeremonie leiten, bei der Truppen in voller Uniform mit ihrer zeremoniellen Flagge oder "Colour" am König vorbeimarschieren.