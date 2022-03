Das Gesetz über digitale Märkte in der EU - was bedeutet es für die Bürger?

Das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) der EU: Was ist das und was bedeutet das neue Gesetz für die Bürger und Big Tech?

Wegweisende EU-Vorschriften, die auf die Big Five der Technologiegiganten Google, Amazon, Apple, Meta und Microsoft abzielen, dürften wohl einen globalen Maßstab setzen und die Technologiegiganten sogar dazu zwingen, innovativer zu sein, sagen Anwälte und Experten.

Europas oberste Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager gewann letzte Woche die Unterstützung von Mitgliedern der Europäischen Union und EU-Gesetzgebern für ihren Vorschlag des Digital Markets Act (DMA), um die Befugnisse der Technologiegiganten erstmals mit Gesetzen anstelle langwieriger kartellrechtlicher Untersuchungen einzuschränken.

Cédric O, der zuständige französische Staatssekretär für die digitale Wirtschaft, bezeichnete das vereinbarte Gesetz als „die wichtigste Wirtschaftsregelung der letzten Jahrzehnte“.

Das DMA legt eine Liste von Verhaltensregeln fest, die auf die Kerngeschäftspraktiken jedes Technologiegiganten abzielen - und es könnte internationale Auswirkungen haben.

„DMA ist hier, um zu bleiben und wird sich schnell in einer Reihe von Ländern widerspiegeln. Die Flexibilität, die Big Tech hatte, wird eingeschränkt, da die regulatorische ‚Zwangsjacke‘ weltweit enger wird“, sagt Ioannis Kokkoris, Professor für Wettbewerbsrecht an der Queen Mary University in London.

Warum ist das DMA entstanden?

Die Regelungen, die voraussichtlich im Januar 2023 in Kraft treten, markieren einen Philosophiewechsel im Kampf gegen den Missbrauch großer Plattformen.

Der Wechsel von Vestager zur Gesetzgebung erfolgte inmitten der Frustration über schleppende Kartelluntersuchungen, die Abhilfemaßnahmen liefern, die von Konkurrenten als unzureichend kritisiert wurden. Dabei wird Google oft als Beispiel angeführt, obwohl es mit Geldbußen in Höhe von mehr als 8 Milliarden Euro belegt wurde.

Nach jahrelanger vergeblicher Verfolgung der Verstöße multinationaler Unternehmen in endlosen Gerichtsverfahren will Brüssel im Vorfeld handeln, indem es etwa zwanzig Regeln auferlegt, die bei Androhung abschreckender Geldbußen eingehalten werden müssen. Ziel ist es, schnell und effektiv zu handeln, bevor missbräuchliches Verhalten den Wettbewerb zerstört.

Der Text zielt nur auf die größten Plattformen ab: GAFAM, wie die Big Five genannt werden, und vielleicht eine Handvoll anderer Gruppen wie das Online-Buchungsunternehmen Booking oder das soziale Netzwerk TikTok.

Die Liste muss noch nach bereits etablierten Kriterien wie Umsatz, Marktkapitalisierung und Anzahl der Nutzer definiert werden.

Was steht in der Gesetzgebung?

Die Rechtsvorschrift sieht eine Aufsicht der Kommission über alle Übernahmen dieser Giganten vor, unabhängig von der Größe des Zielunternehmens, um die Übernahme von Innovationen durch Start-ups zu begrenzen und Übernahmen zu vermeiden, die ausschließlich darauf abzielen, einen Konkurrenten zu töten.

Insgesamt enthält es etwa zwanzig Regeln, um die in den letzten Jahren beobachteten Missbräuche einzudämmen.

So wird beispielsweise großen Plattformen verboten, ihre eigenen Dienste in den Suchmaschinenergebnissen zu bevorzugen, wie es Google mit seiner Online-Shopping-Seite Google Shopping vorgeworfen wird.

Das neue Gesetz wird diese Giganten daran hindern, die auf ihrer Seite von Geschäftskunden generierten Daten zu nutzen, um besser mit ihnen konkurrieren zu können, wie es Amazon vorgeworfen wird.

Der Text, der eine der Hauptprioritäten der französischen EU-Ratspräsidentschaft war, wird die Nutzer auch besser schützen, indem er sie dazu verpflichtet, ihre Zustimmung zum Querverweis von Daten mehrerer Online-Dienste zu Werbezwecken zu geben.

Es verhindert, dass Computern oder Telefonen vorinstallierte Software wie Browser oder Musikanwendungen auferlegt wird, und erleichtert die Verwendung alternativer Produkte.

Auf der Zielgeraden hat das Europäische Parlament auch die Interoperabilität von Messaging-Diensten hinzugefügt, die es beispielsweise einem Signal-Benutzer ermöglichen wird, mit einem Kontakt über WhatsApp (Meta) zu kommunizieren.

Bei Verstößen sind Bußgelder von bis zu 10 Prozent des weltweiten Umsatzes vorgesehen, bei Wiederholungstätern sogar 20 Prozent.

Die EU führt „unmittelbar geltende Verpflichtungen, kurze und strenge Fristen (für die Behebung etwaiger Fehler) und abschreckende Sanktionen ein“, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der den Plan im Dezember 2020 zusammen mit seiner Wettbewerbskollegin Vestager vorstellte.

Wie war die Reaktion bisher?

In einer Erklärung sagte Apple, es sei „besorgt“ über „bestimmte Bestimmungen, [die] unnötige Datenschutz- und Sicherheitslücken für unsere Benutzer schaffen, während andere uns verbieten, Gebühren für das geistige Eigentum zu erheben, in das wir stark investieren“.

Es wird eine freie Auswahl an Shops für Softwareanwendungen eingeführt, einschließlich der Umgehung des App Store von Apple, der seit langem im Visier der Kommission steht.

„Obwohl wir viele der Ambitionen des DMA in Bezug auf Wahlmöglichkeiten und Interoperabilität für Verbraucher unterstützen, bleiben wir besorgt über die potenziellen Risiken für Innovationen und die Vielfalt der Wahlmöglichkeiten für die Europäer“, sagte ein Google-Sprecher und sagte, man werde den endgültigen Text prüfen und mit den Regulierungsbehörden bei der Umsetzung zusammenarbeiten.

Was sind die potenziellen Auswirkungen des DMA?

Während Big Tech Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Innovation geäußert hat, haben die neuen Regeln laut Nicolas Petit, Professor für Wettbewerbsrecht am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, das Potenzial, entgegen den Bedenken der Technologiegiganten mehr Innovation anzuregen.

Es könnte sogar die Geschäftsmodelle einiger Unternehmen ankurbeln, sagt er.

„Ich denke, das DMA legt indirekt Wert auf Geschäftsmodelle, die auf Abonnements oder Monetarisierung auf Geräteebene basieren. Wir könnten in Zukunft mehr (erhöhte) Preise und eine vertikale Integration in Hardware sehen“, sagte Petit.

Die Durchsetzung des DMA erfordert jedoch ein größeres Team als die von der Europäischen Kommission geplante kleine Gruppe, sagt Thomas Vinje, Partner der Anwaltskanzlei Clifford Chance in Brüssel, der Konkurrenten in Fällen gegen Microsoft, Google und Apple beraten hat.

„Die Kommission schlug vor, dass das DMA von einem Team von 80 Personen durchgesetzt würde. Dies wird aber nicht ausreichen, um eine effektive Durchsetzung zu ermöglichen“, sagte er.

„Eine weitere große Frage ist, wer in der Kommission es durchsetzen wird. Nur die Wettbewerbsbeamten verfügen über das technische und branchenspezifische Wissen und die Erfahrung im Umgang mit solchen Unternehmen, um das DMA wirksam durchzusetzen. Wenn andere in der Kommission, etwa die Digitalbeamten, das DMA durchsetzen sollen, wird es schwierig".

Das DMA ist nur der erste Schritt, um sicherzustellen, dass Technologiegiganten fair agieren, sagte Alec Burnside, Partner der Anwaltskanzlei Dechert in Brüssel.

„Das DMA ist von Anfang an kein perfekt geformtes Allheilmittel, und Gatekeeper werden zweifellos versuchen, es zu umgehen. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, noch war die Straßenverkehrsordnung perfekt, als sie zum ersten Mal konzipiert wurde“, sagte er.

"In der kommenden Zeit werden neue Straßenregeln für die digitale Wirtschaft geschaffen, und das DMA ist ein entscheidend wichtiger erster Schritt."