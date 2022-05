Änderungen an den EU-Verträgen - wer will sie durchführen und warum?

In den letzten zwei Wochen haben sich mehrere prominente Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union öffentlich für eine Änderung der EU-Verträge ausgesprochen, was zu heftigem Widerstand geführt hat.

Zu denjenigen, die ihre Unterstützung für die Aktualisierung der Verträge bekundet haben, gehören der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Ministerpräsident Mario Draghi, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.

Befürworter von Vertragsänderungen sagen, dass dies den Block der 27 Länder transparenter und rechenschaftspflichtiger machen wird, aber auch, und vielleicht noch wichtiger, flexibler bei der Reaktion auf Krisen wie die Covid-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine.

In ihrem Visier befindet sich das Einstimmigkeitsprinzip auf EU-Ratsebene, die für mehrere Schlüsselbereiche der Politik erforderlich bleibt, darunter Außenpolitik, Erweiterung, Finanzen und bestimmte Bestimmungen im Bereich Justiz und Inneres.

Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten, EU-Maßnahmen in diesen Bereichen zu untersagen, was die Reaktion des Blocks verlangsamt, sagen Befürworter. So drohten Ungarn und Polen Ende 2020 wegen der Pläne zur Schaffung eines Rechtsstaatlichkeitsmechanismus mit einem Veto gegen den mehrjährigen Haushalt der EU. Der Haushalt wurde schließlich verabschiedet, nachdem die Staats- und Regierungschefs der EU zugestimmt hatten, den Mechanismus zu verwässern, der die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit mit EU-Mitteln verknüpft.

Vertragsänderungen würden es dem Parlament auch ermöglichen, Rechtsvorschriften einzuleiten, die derzeit ausschließlich der Kommission vorbehalten sind.

Mindestens 13 Mitgliedsstaaten haben sich diese Woche gegen Änderungen der Verträge ausgesprochen und argumentiert, dass dies „verfrüht“ sei und dass dies „ein ernsthaftes Risiko darstellen würde, politische Energie von den wichtigen Aufgaben abzulenken, Lösungen zu finden“, um die bei der kürzlich abgeschlossenen Konferenz zur Zukunft Europas aufgeworfenen Fragen zu beantworten.

Vertragsänderungen sind mühsame Angelegenheiten, die in der Regel jahrelange Verhandlungen mit anschließender einstimmiger Zustimmung aller Mitgliedstaaten erfordern. Einige Staaten verlangen von ihren nationalen Parlamenten, dass sie Änderungen unterstützen, während andere die Zustimmung ihrer Wähler einholen müssen.

Die Arbeit am Vertrag von Lissabon beispielsweise begann 2001, der endgültige Text wurde Ende 2007 angenommen. Er trat 2009 in Kraft.