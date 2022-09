Debatte: Was bedeutet das italienische Wahlergebnis für Europa?

Nach den Wahlen in Italien hat Euronews eine Debatte veranstaltet, um zu diskutieren, was das Ergebnis für die Europäische Union bedeutet.

An der Diskussion nahmen vier Mitglieder des Europäischen Parlaments teil: Juan Fernando Lopez Aguilar von den Sozialisten und Demokraten; Roberts Zīle von den Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), Lukas Mandl von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Alexandra Geese von den Grünen.

Hier sind die Höhepunkte der von Euronews-Korrespondent Méabh Mc Mahon moderierten Debatte.

Was denken die EU-Politiker über das italienische Wahlergebnis?

Die Wahl am vergangenen Sonntag führte dazu, dass Giorgia Melonis rechtsextreme Partei „Brüder Italiens“ den ersten Platz belegte. Nun wird allgemein erwartet, dass sie mit ihren Koalitionspartnern – Matteo Salvinis populistischer Lega Nord und Silvio Berlusconis Forza Italia – eine neue Regierung bilden wird.

„Es ist allgemein bekannt, dass Italien seit Jahren ein politisches Labor ist. Für einige von uns ist es auch eine Vorwegnahme dessen, was in anderen Mitgliedsstaaten Europas passieren könnte. Aber sicherlich war es ein Schock“, sagte der spanische Europaabgeordnete Juan Fernando Lopez Aguilar, von den Sozialisten und Demokraten.

Lopez Aguilar wies darauf hin, dass man aus der Wahl viele Lehren ziehen könne, auch aus der geringen Wahlbeteiligung.

Der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl von der Europäischen Volkspartei sagte, er werde sich "wohl fühlen, wenn Italien und die neue italienische Regierung und die Kollegen im neuen italienischen Parlament unter dem Dach unseres gemeinsamen europäischen Ansatzes agieren werden".

„Ich würde sagen, wir müssen sie an ihren Taten messen“, fügte er hinzu und verwies auf die zahlreichen Krisen, mit denen Europa derzeit konfrontiert ist.

Die deutsche Europaabgeordnete Alexandra Geese von den Grünen sagte, das Wahlergebnis sei besorgniserregend.

„Wir sind ziemlich besorgt darüber, was in Italien passieren wird nach dem antieuropäischen Wahlkampf. Zu sagen, dass diesem Wahlergebnis die Party in Europa vorbei ist, wenn Italien in den letzten Jahren tatsächlich sehr in die europäische Politik involviert war und eine sehr wichtige Rolle gespielt, ist eine Leugnung der Realität", sagte Geese.

Der lettische Europaabgeordnete Roberts Zīle von den Europäischen Konservativen und Reformisten, der gleichen Fraktion wie Giorgia Meloni, die als nächste italienische Ministerpräsidentin gehandelt wird, sah die Situation positiver.

Zīle sagte, die anderen Abgeordneten hätten ein „zu dunkles“ Bild des Wahlergebnisses gezeichnet, und fügte hinzu, dass sie mit dem bestehenden Plan fortfahren werde, EU-Mittel zu erhalten.

Er sagte, die Fraktion sei mit dem Wahlergebnis zufrieden.

Was bedeutet die neue Regierung für die EU-Beziehungen?

Mandl sagte, sobald eine neue Regierung in Italien gebildet sei, werde sie sich wahrscheinlich mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Mario Draghi abstimmen.

„(Draghi) war wirklich ein sehr guter Mann zur richtigen Zeit für Italien und ganz Europa während der Pandemie und dann während der anderen Krisen, die auftauchten“, fügte er hinzu.

Geese sagte, sie sei besorgt, dass Meloni "zwei Koalitionspartner habe, die enge Freunde oder Bewunderer von Putin sind".

"Ich weiß nicht, wie Giorgia Meloni das in einer Koalition kontrollieren soll. Man muss immer Zugeständnisse machen", fügte sie hinzu.

Aber aus Sicht von Zīle wird es "keinen Kompromiss in dieser Frage geben, um mit den starken Sanktionen gegen Russland fortzufahren".

„Wir müssen uns beruhigen. Wir befinden uns wegen der russischen Aggression in der Ukraine in einer sehr ernsten Sicherheitslage, und das ist derzeit das wichtigste Thema“, fügte er hinzu.

Was bedeutet das Ergebnis für Italiens Wirtschaft?

Die italienische Politologin Nathalie Tocci, Direktorin des Istituto Affari Internazionali, sagte Euronews zuvor, dass aufgrund der Schuldensituation alle Augen auf das Land gerichtet seien.

„Es gehört zu den Ländern, die am stärksten von dieser Energie- und damit Wirtschaftskrise betroffen sein werden“, sagte sie.

„(Meloni) weiß, dass dies eine Zeit ist, in der sie wenig Spielraum hat. Dies ist eine Zeit, in der Italien Europa braucht. Europa gibt Italien tatsächlich Geld. Es nimmt es Italien nicht weg.“

Lopez Aguilar sagte, dass „Italien zahlenmäßig die drittgrößte Volkswirtschaft ist. Wenn es um das soziale Gleichgewicht geht, steckt Italien in Schwierigkeiten.“

„In Italien gibt es viele soziale Spannungen. Es gibt sowohl regionale als auch territoriale Ungleichheiten, aber auch soziale Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, mit einer verarmten Mittel- und Arbeiterklasse, mit hoher Inflation, sozialen Spannungen in jeder Hinsicht“, fügte er hinzu.

„Wenn Italien sich stark nach rechts neigt, kann es sich nicht einfach Ungarn und Polen anschließen, die nicht Teil des Euro sind. Italien braucht Bündnisse innerhalb der Eurogruppe.“

Geese sagte, wenn die neue Regierung bei den von Draghi geplanten Reformen bleibt, um auf mehr als 200 Milliarden Euro an EU-Geldern zuzugreifen, "wird es keinen Konflikt geben. Es besteht keine Notwendigkeit für einen Konflikt."

„Sie war die einzige Vorsitzende der einzigen Partei in Italien, Fratelli d'Italia, die nicht Teil der Regierung Draghi war“, sagte Zīle, der hinzufügte, dass sie eine große Menge an Staatsschulden geerbt habe.

„Deshalb glaube ich, dass die Leute ihr vertraut haben.“

Was könnte aus den Plänen der EU für einen neuen Pakt zu Migration und Asyl werden?

„Italien steht an einem Scheideweg des Migrantenhandels“, sagte ECR-MdEP Zīle und fügte hinzu, dass er die Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine für wichtiger halte, „weil es hauptsächlich Frauen und Kinder sind, nicht junge Männer aus Afrika oder dem Nahen Osten."

Aber Lopez Aguilar, der Vorsitzende des Innenausschusses des Europäischen Parlaments, sagte, er erinnere sich, als Matteo Salvini Innenminister Italiens und "extrem dysfunktional war, nicht nur mit aggressiver Rhetorik, sondern auch mit Aktionen, die unverblümt gegen EU-Recht verstießen".

„EU-Recht bedeutet, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen müssen … wir müssen das humanitäre Völkerrecht und das EU-Recht respektieren, wenn es um Suche und Rettung geht“, fügte er hinzu.

Der frühere Innenminister Salvini will sich Melonis neuer Rechtskoalition anschließen.

Der Europaabgeordnete Lopez Aguilar sagte, er sei besorgt über Melonis Widerstand gegen die gemeinsame Verantwortung der Mitgliedstaaten im neuen Migrationspakt.

Mandl fügte hinzu, dass Europa durch den Ukraine-Krieg mit neuen Formen der Migration und einer möglichen Migrationskrise, aber auch mit Hunger konfrontiert sei, weshalb es wichtig sei, sich mit dem Vorschlag der Kommission auseinanderzusetzen.

„Ich bin optimistisch, dass auch die italienische Regierung (den Migrationspakt) konstruktiv diskutieren wird“, sagte er.

Ist Italiens mögliche erste Ministerpräsidentin stark für Frauenrechte?

Geese wies darauf hin, dass der Großteil von Melonis Partei namens „Brüder Italiens“ aus Männern besteht.

„Es ist sicher ihr Verdienst, dass sie es geschafft hat, diese Partei sehr, sehr erfolgreich zu führen, muss ich zugeben. Aber ich habe nicht gehört, dass sie sich insgesamt für Frauen einsetzt“, sagte Geese.

Lopez Aguilar fügte hinzu: „Es ist an der Zeit, dass es eine Ministerpräsidentin gibt, aber das reicht nicht aus, um zu sagen, dass wir einen echten Fortschritt in Bezug auf Rechte und Gleichberechtigung haben, insbesondere in sensiblen Fragen des Rechts auf Abtreibung.“

Bewegt sich Europa nach rechts?

„Vor zwei Jahren haben alle davon gesprochen, die EVP würde alles übernehmen. Dann hatten wir eine Riesenwelle sozialdemokratischer Parteien. Das ist Demokratie“, sagte Mandl.

"Das gefällt mir an der Demokratie, dass sich Dinge ändern, weil sich das Wahlverhalten der Menschen ändert und sich die Politik ändert."

Geese stimmten zu.

„Niemand kann sagen, was passieren wird. Wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass es immer noch Demokratien geben wird, dass die Regeln gleich sind, dass wir alle nach den gleichen Regeln spielen, die gleichen Rechte haben.“