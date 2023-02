Kiew will Sanktionen gegen Russlands Atomsektor - aber die EU zieht nicht mit

Als der ukrainische Präsident Volodymr Selenskyj zu Beratungen Ansprache mit den Institutionen der Europäischen Union in Brüssel landete, brachte er drei grundlegende Forderungen mit: beschleunigter EU-Beitritt, westliche Kampfflugzeuge und eine neue Runde harter Sanktionen gegen Russland.

Auf die ersten beiden Forderungen war die Reaktion der EU-Führungskräfte eher zurückhaltend, wenn nicht geradezu ausweichend.

Beim dritten Punkt, den Sanktionen, war das Ergebnis vielversprechender.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach, den Kreml anlässlich des einjährigen Kriegsjubiläums mit einem zehnten Strafpaket zu schlagen. Der Vorschlag, sagte sie, werde auf Exporte im Wert von zehn Milliarden Euro abzielen, Propagandisten auf die schwarze Liste setzen und „Russlands Militärmaschinerie weiter aushungern“.

Und doch war das nicht genau das, was Selenskyj hören wollte.

„Ich danke Ihnen für die bereits in Kraft getretenen Sanktionspakete. Aber haben diese Sanktionen das Angriffspotenzial Russlands ausreichend begrenzt? Darüber müssen wir weiter nachdenken“, sagte der Ukrainer den 27 Staats- und Regierungschefs.

„Russland hat die Gefahr einer Strahlenkatastrophe in Europa geschaffen! Und die russische Atomindustrie ist immer noch frei von globalen Sanktionen. Ist das normal? Ich glaube nicht.“

Ein staatseigener Riese

In den vergangenen Wochen hat die ukrainische Regierung ihre Bemühungen intensiviert, die westlichen Verbündeten davon zu überzeugen, entschlossen gegen den russischen Atomsektor und insbesondere gegen Rosatom vorzugehen, das mächtige staatliche Monopol, das die zivile Kernenergie und das Atomwaffenarsenal des Landes kontrolliert.

Rosatom wurde 2007 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von angereichertem Uran und Kernreaktoren mit 34 Bauprojekten in Ländern wie Indien, China und der Türkei. Sein stetiger wirtschaftlicher Aufstieg steht in direktem Zusammenhang mit Wladimir Putins zunehmend selbstbewusstem geopolitischen Verhalten.

Das Unternehmen ist der derzeitige Betreiber des besetzten Kernkraftwerks Zaporizhzhia in der Ostukraine, das Schauplatz heftiger Kämpfe und internationaler Interventionen war, um eine tödliche Katastrophe zu verhindern.

Die Beschlagnahme des Werks durch Russland hat die Forderung nach einer Aufnahme von Rosatom-Managern auf die lange schwarze Liste der EU angeheizt, aber bisher wurde keine hochkarätige Person aus dem Umfeld des Unternehmens aufgenommen.

Das Fehlen sei auf einen Mangel an politischem Konsens und unzureichende Verbindungen zwischen Rosatom und den systematischen Versuchen zurückzuführen, die territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

„Es gibt nur einen Faktor, wenn es um die Einigung über EU-Sanktionen geht: Einstimmigkeit“, sagte der Sprecher gegenüber Euronews und verwies auf die Notwendigkeit, Sanktionen im Konsens zu genehmigen, was ziemlich oft zu langwierigen Diskussionen und verwässerten Ergebnissen führt.

„Wir schlagen Dinge vor, die eine Chance haben, angenommen zu werden. Wenn ein Vorschlag von Anfang an ein No-Go ist, dann kommt man nicht weiter. Das ist politisch nicht klug."

„Die Schrauben anziehen“

Obwohl Selenskyjs vielbeachteter Besuch in Brüssel sie wieder auf den Tisch brachte, ist die Idee, Russlands Nuklearsektor zu sanktionieren, alles andere als neu.

Bereits im September, als Brüssel die siebte Sanktionsrunde vorbereitete, regte eine Gruppe von fünf Ländern – Polen, Estland, Lettland, Litauen und Irland – in einem gemeinsamen Brief offen diese Möglichkeit an, indem sie ein „Verbot der Zusammenarbeit mit Russland bei der Kernenergie" vorschlug.

Der Vorschlag versickerte damals und wird wahrscheinlich auch jetzt nicht belebt werden. Denn tatsächlich bleibt der Transport von Kernbrennstoffen ausdrücklich von der weitreichenden Entscheidung der EU ausgenommen, alle ihre Häfen für die gesamte Handelsflotte Russlands zu schließen.

„Wenn dies nicht im zehnten Paket enthalten sein sollte, sollte dies in den kommenden sein. Wir werden dies jetzt und später definitiv vorantreiben“, sagte ein Diplomat der fünfköpfigen Fraktion gegenüber Euronews unter der Bedingung der Anonymität aufgrund des Sensibilität des Themas.

Die Idee "hat mehr Zugkraft als vor sechs Monaten. Aber es ist eindeutig nicht genug."

Maria Shagina, Senior Fellow am International Institute for Strategic Studies (IISS), deren Arbeit sich auf Wirtschaftssanktionen konzentriert, glaubt, dass ein Angriff auf die russische Atomindustrie eine der „stärksten Maßnahmen“ wäre, die die Block derzeit ergreifen könnte - sowohl als wirtschaftliche als auch als politische Option. Denn nach neun komplexen Strafpaketen beginnt die Fantasie zu schwinden.

„Die Sanktionierung von Rosatom wird keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben: Die Einnahmen belaufen sich auf etwa eine Milliarde US-Dollar pro Jahr aus der gesamten EU“, sagte Shagina gegenüber Euronews. „Allerdings geht es darum, die Schrauben an Putins Regime anzuziehen."

Shagina stellte die Annahme in Frage, dass Rosatom, ein staatliches Unternehmen, vom Krieg in der Ukraine völlig losgelöst sei. Angesichts der internationalen Isolation hat der Kreml sein Energieexportgeschäft verdoppelt, um seine schwächelnde Wirtschaft zu stützen und die teure Invasion zu finanzieren.

„Rosatom positioniert sich als ziviles Nuklearunternehmen, aber die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zwecken ist verschwommen“, sagte Shagina. „Rosatom ist auch bereit, die Chipentwicklung und -produktion des Landes anzukurbeln, was den Druck, es ins Visier zu nehmen, nur noch verstärken wird.“

Die führenden Uran-Lieferanten der EU

Während die Abhängigkeit der EU von russischem Öl und Gas ausführlich dokumentiert wurde, ist eine Beziehung zum russischen Atomsektor unter dem Radar geflogen und nur sporadisch wieder aufgetaucht.

Einer der Gründe liegt auf der Hand: Der Wert der Importe von russischem Öl und Gas stellt den von Uran deutlich in den Schatten.

Im Jahr 2021, vor Kriegsbeginn, zahlte die EU laut Eurostat 71 Milliarden Euro für russisches Rohöl und raffinierte Erdölprodukte – und etwas mehr als 333 Millionen Euro für russisches Uran-235, eine angereicherte Sorte, die als Brennstoff für Kernkraftwerke verwendet wird.

Im selben Jahr war Russland mit einem Marktanteil von 19,7 Prozent der drittgrößte Uranlieferant der EU, hinter Niger (24,3 Prozent) und Kasachstan (23 Prozent), einer ehemaligen Sowjetrepublik, die enge Beziehungen zum Kreml unterhält.

„Es besteht keine Ressourcenabhängigkeit von russischem Natururan“, sagte Mycle Schneider, der Koordinator des World Nuclear Industry Status Report, gegenüber Euronews.

Außer Frage

Bis heute betreiben fünf EU-Mitgliedstaaten 19 russische Kernreaktoren: sechs in der Tschechischen Republik, fünf in der Slowakei, vier in Ungarn, zwei in Finnland und zwei in Bulgarien.

Davon gehören 15 zum VVER-440-Modell, während die anderen vier VVER-1000-Designs sind. Die Ukraine betreibt auch mehrere Reaktoren beider Typen, darunter in Saporischschja.

Da die VVER-Serie von OKB Gidropress, einer von Rosatom kontrollierten Tochtergesellschaft, entworfen und entwickelt wird, sei das staatliche Unternehmen der einzige Hersteller der Welt, der die Brennelemente in diesen Anlagen warten kann, erklärte Schneider.

Brennelemente beziehen sich auf die strukturierte Gruppe langer Stäbe, die Uranpellets enthalten und im Inneren des Kerns jedes Kernreaktors angeordnet sind. Die Wartung dieser Baugruppen ist eine unabdingbare Voraussetzung, um kerntechnische Anlagen sicher und funktionsfähig zu halten.

Obwohl zwei westliche Unternehmen, Westinghouse (USA) und Framatome (Frankreich), versucht haben, Russland als Lieferanten für VVER-Brennelemente zu ersetzen, konzentrierten sich ihre Arbeiten hauptsächlich auf den Typ VVER-1000 und gingen nicht schnell genug voran, um die Abhängigkeit zu mildern.

"VVER-Brennstoff bleibt wahrscheinlich für die kommenden Jahre ein Bereich mit hoher Abhängigkeit", sagte Schneider. „Die Zukunft bleibt für die Betreiber von WWER-440 besonders ungewiss."

Eine ähnliche Besorgnis wurde im letztjährigen Jahresbericht der Euratom-Versorgungsagentur (ESA) geäußert, die die Länder aufforderte, die Anbieter zu diversifizieren, um „Versorgungsschwachstellen“ abzuwenden.

„Bei der Diversifizierung der Versorgung mit VVER-440-Treibstoff wurden nur geringe Fortschritte erzielt", schloss der Bericht.

Westinghouse und Framatome antworteten nicht sofort auf eine Euronews-Anfrage zur Stellungnahme.

Belastend wirkt auf die Debatte die Tatsache, dass in den fünf Ländern, in denen Reaktoren aus russischer Produktion noch aktiv sind, die Kernenergie einen beträchtlichen Anteil an der Stromerzeugung ausmacht. Dieser liegt laut einem Statusbericht der World Nuclear Industry zwischen 32,8 Prozent in Finnland und sogar 52,3 Prozent in der Slowakei.

Auch wenn Finnland einen bemerkenswerten Versuch unternahm, Russland für seine Invasion zu geißeln, indem es einen Vertrag mit Rosatom kündigte, das ein Kernkraftwerk auf der Hanhikivi-Halbinsel bauen sollte, scheint der allgemeine Trend, der diese Gruppe von EU-Ländern mit Moskau verbindet, weiterzubestehen.

Der slowakische Mochovce-3-Reaktor, Teil der VVER-Serie, ging Anfang dieses Monats ans Netz und vertiefte die Verbindungen des Landes zur russischen Kernenergie weiter. Im vergangenen Jahr erteilte Ungarn Baugenehmigungen für die Erweiterung seines Kernkraftwerks Paks mit zwei Reaktoren des neuesten Typs VVER-1200, ein Schritt, der die Gesamtzahl der in Russland hergestellten Reaktoren im Land auf sechs erhöhen würde.

Wenig überraschend hat Budapest davor gewarnt, dass es nicht zögern würde, sein Vetorecht einzusetzen, um jeden EU-Vorstoß zum Angriff auf den russischen Nuklearsektor zum Scheitern zu bringen.

„Wir werden nicht zulassen, dass der Plan zur Einbeziehung der Kernenergie in die Sanktionen umgesetzt wird“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán noch im Januar. „Das kommt nicht in Frage."

Die unnachgiebige Opposition ist in Brüssel nicht unbemerkt geblieben.

„Einer der Grundsätze, die seit Februar 2022 in Bezug auf Sanktionen befolgt werden, ist, dass sie Russland stärker bestrafen sollen als uns“, sagte ein hochrangiger Diplomat aus einem westlichen Land.

„Und die Kommission hat bisher immer angenommen, dass es in Nuklearfragen genau umgekehrt wäre.“