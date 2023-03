Brüssel ordnet Prüfung an: Italiens Auszahlung aus EU-Konjunkturpaket verzögert sich

Die jüngste Auszahlung der italienischen COVID-19-Rettungsgelder ist vorübergehend ausgesetzt worden.

Zuvor hatten sich Brüssel und Rom auf eine einmonatige Verlängerung geeinigt, die es der Europäischen Kommission ermöglicht, weitere Beweise zu sammeln, bevor sie ihren vorläufigen Bestätigungsvermerk abgibt.

Italien ist bei weitem der größte Nutznießer des historischen Wiederaufbaufonds der Europäischen Union, der auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie beschlossen wurde und 312,5 Milliarden Euro an Zuschüssen und 360 Milliarden Euro an zinsgünstigen Darlehen umfasst.

Italien, das als eines der am stärksten von der Wirtschaftskrise betroffenen Länder gilt, erhielt 191,5 Milliarden Euro an Konjunkturmitteln.

Die Gelder werden schrittweise ausgezahlt und sind an eine Reihe von Bedingungen und Zielvorgaben geknüpft, zu denen Reformen der öffentlichen Politik, Investitionen in den ökologischen Wandel und der Ausbau der digitalen Infrastruktur gehören.

Italien hat bisher 67 Milliarden Euro in Form eines Vorfinanzierungspakets und zweier regulärer Zahlungen erhalten.

Ein dritter Antrag in Höhe von 19 Milliarden Euro wurde am 30. Dezember in Brüssel eingereicht, der erste dieser Art unter der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Es wurde erwartet, dass die Kommission ihre Bewertung Ende März veröffentlicht, aber diese Entscheidung wird sich nun um mindestens einen Monat verzögern, um der Exekutive zusätzliche Zeit für die Überprüfung der 55 Bedingungen und Ziele zu geben, die mit Italiens dritter Zahlung verbunden sind.

Solche Verlängerungen "sind nicht ungewöhnlich, wenn sie hinreichend begründet sind, und greifen in keiner Weise der endgültigen vorläufigen Bewertung eines Zahlungsantrags durch die Kommission vor", sagte ein Sprecher der Kommission in einer Erklärung.

"Die Kommission schätzt die bedeutenden Fortschritte der letzten Wochen und freut sich auf eine weitere enge Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden, um alle noch offenen Punkte dieses komplexen Zahlungsantrags zu klären."

Nach Angaben des Büros von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gibt es drei ungelöste Fragen, die einer weiteren Prüfung bedürfen: die Hafenkonzessionen, die wettbewerbsfähiger werden sollen, die Fernwärmenetze und die so genannten integrierten Stadtpläne, mit denen gefährdete Gebiete in intelligente und nachhaltige Städte umgewandelt werden sollen.

Die Kommission hat Zweifel an der Aufnahme von zwei Stadien, Bosco dello Sport in Venedig und Stadio Artemio Franchi in Florenz, in die Stadtentwicklungspläne geäußert, so Melonis Büro.

Das Büro betonte, dass die drei noch ausstehenden Maßnahmen von der vorherigen Koalition unter Mario Draghi genehmigt worden seien, merkte aber an, dass "die Regierung weitere Elemente zur Verfügung stellen werde, um die Zulässigkeit all dieser Interventionen zu unterstützen, insbesondere derjenigen, die in den integrierten Stadtplänen von Venedig und Florenz vorgesehen sind".

Die internen Bewertungen der Kommission sind vorläufig und müssen vom EU-Rat gebilligt werden, bevor die Gelder, die durch die Ausgabe von EU-Anleihen auf den Märkten aufgenommen werden, endgültig ausgezahlt werden.