Kronzeuge im Korruptionsskandal des EU-Parlaments vor der Haftentlassung - unter Auflagen

Von Euronews

Der ehemalige sozialistische Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri, der weithin verdächtigt wird, der Rädelsführer in dem Korruptionsskandal im Europäische Parlament zu sein, soll in den nächsten Tagen nach fast fünf Monaten aus dem Gefängnis unter Auflagen entlassen werden.

Panzeri bleibt technisch gesehen in Untersuchungshaft und muss ein elektronisches Armband tragen, damit die Behörden seine Bewegungen verfolgen können.

Die Entscheidung wurde von einem Richter nach einer Anhörung am Donnerstag in Brüssel getroffen und wurde später von Panzeris Anwalt gegenüber Euronews bestätigt.

Panzeri wurde Mitte Dezember verhaftet und wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche angeklagt.

Diese Anklagen wurden auch gegen die griechische Europaabgeordnete Eva Kaili, ihren Lebensgefährten Francesco Giorgi, den NRO-Direktor Niccolò Figà-Talamanca und den belgischen Europaabgeordneten Marc Tarabella erhoben.

Giorgi und Figà-Talamanca wurden aus dem Gefängnis entlassen, obwohl Giorgi auch unter elektronischer Überwachung steht, während Kaili und Tarabella hinter Gittern bleiben.

In der Zwischenzeit kämpft der italienische Europaabgeordnete Andrea Cozzolino, gegen den die gleichen Vorwürfe erhoben wurden, gegen seine Auslieferung von Italien nach Belgien.

Die fünf haben stets jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Panzeri gilt als das Bindeglied zwischen den einzelnen Personen in dem weitreichenden Schmiergeldsystem, bei dem es um "große Geldsummen" geht, die angeblich von Katar und Marokko gezahlt wurden, um die Politikgestaltung im Europäischen Parlament zu beeinflussen.

Katar und Marokko bestreiten indes die Vorwürfe vehement und bezeichnen sie als unbegründet.

Der als Qatargate bekannte Fall nahm Mitte Januar eine überraschende Wendung, als Panzeri eine so genannte "Reuevereinbarung" mit den belgischen Behörden unterzeichnete, in der er sich verpflichtete, "wesentliche" und "aufschlussreiche" Einzelheiten über die angeblichen Geldtransfers mitzuteilen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung gab Panzeri seine kriminelle Beteiligung zu und verpflichtete sich, die Personen zu identifizieren, die er angeblich bestochen hatte.

Außerdem akzeptierte er eine begrenzte Haftstrafe, eine Geldstrafe und die Einziehung seines beschlagnahmten Vermögens.

"Herr Panzeri gesteht heute, aktiv an Korruptionshandlungen in Verbindung mit Katar und Marokko teilgenommen zu haben und somit korrumpiert worden zu sein und andere korrumpiert zu haben", sagte sein Anwalt Laurent Kennes im Januar nach der Unterzeichnung des Abkommens gegenüber Euronews.

Panzeris Enthüllungen sollen in den Fällen von Eva Kaili und Marc Tarabella eine Rolle gespielt haben, deren Verteidigung die Glaubwürdigkeit des Italieners als Zeuge in Frage gestellt hat.

Es ist unklar, ob der Deal einen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung vom Donnerstag hatte.

Wer ist Pier Antonio Panzeri?

Pier Antonio Panzeri ist ein sozialistischer Europaabgeordneter, der 2004 zum ersten Mal in das Europäische Parlament gewählt wurde.

In seiner Zeit als Volksvertreter konzentrierte er sich auf die Bereiche Beschäftigung, soziale Rechte, auswärtige Angelegenheiten, globale Sicherheit und Entwicklungshilfe.

Von 2009 bis 2017 leitete er die Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern. Danach wurde er Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte. Eine Position, die er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament im Jahr 2019 innehatte.

Als ehemaliger Abgeordneter hatte Panzeri das Recht auf einen ständigen Zugangsausweis zu den Räumlichkeiten des Parlaments.

Im September 2019, nur wenige Monate nach den Europawahlen, gründete Panzeri in Brüssel eine gemeinnützige Organisation namens Fight Impunity, deren erklärtes Ziel es ist, "den Kampf gegen die Straflosigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu fördern."

Fight Impunity, das nicht im EU-Transparenzregister auftaucht - einer Datenbank, in der Personen und Organisationen, die versuchen, Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess und die Umsetzung der EU-Politik zu nehmen, aufgeführt sein sollten - hat dieselbe Adresse wie No Peace Without Justice, die von Niccolò Figà-Talamanca geführte NRO.

Seit dem Ausbruch des Skandals Mitte Dezember haben sowohl Eva Kaili als auch Francesco Giorgi Panzeri als den Manager hinter den Geldtransfers bezeichnet.

Berichten zufolge wurden in Panzeris Wohnung über 600.000 Euro in bar gefunden.

Laut der belgischen Zeitung Le Soir fungierte Giorgi bei Treffen mit katarischen Beamten als Übersetzer für Panzeri, seinen ehemaligen Chef, da der italienische Abgeordnete kein Englisch spricht.