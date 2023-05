Katargate: Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Kaili, aus Hausarrest entlassen

Von Euronews mit AP, ANSA, dpa

Die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Die Fußfessel darf sie auch ablegen. Kaili ist eine der Hauptverdächtigen im Bestechungsskandal des EU-Parlaments.

In Belgien ist die frühere Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, unter Auflagen aus dem Hausarrest entlassen worden. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag mit. Kaili muss auch keine elektronische Fußfessel mehr tragen.

Die griechische Abgeordnete wurde Mitte April nach viermonatiger Haft unter Hausarrest gestellt. Sie und andere Personen sind in den EU-Bestechungsskandal verwickelt, der inzwischen unter dem Namen Qatargate bekannt ist.

Unter welchen Auflagen Kaili aus dem Hausarrest entlassen worden ist, wurde zunächst nicht bekannt. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel teilte in einer Erklärunng mit: "Diese Freilassung unterliegt den in solchen Fällen üblichen Bedingungen". Ob Kaili ins Ausland reisen kann, dazu machte die Staatsanwaltschaft ebenfalls keine Angaben.

Geld gegen Einfluss?

Die griechische Abgeordnete wurde Ende letzten Jahres wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Laut ihren Anwälten bestreitet sie jegliches Fehlverhalten.

Die belgischen Ermittlungsbehörden vermuten, dass Kaili eine von mehreren Personen war, die verdächtigt werden, von Katar und Marokko Geld erhalten zu haben, um die Parlamentsbeschlüsse beeinflussen. Beide Länder streiten die Vorwürfe ab.

Vor zwei Wochen durften ebenfalls der EU-Abgeordnete Marc Tarabella sowie Francesco Giorgi, der Lebensgefährte von Kaili, die elektronische Fußfessel ablegen. Beide sind, neben Kaili und anderen EU-Abgeordneten, in den Bestechungsskandal verwickelt.