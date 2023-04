EU-Korruptionsskandal: Eva Kaili aus Haft entlassen

Von Euronews mit dpa

Die frühere Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, hat das Gefängnis unter Auflagen verlassen.

Nach vier Monaten in Haft wird die Griechin die verbleibende Untersuchungshaft zu Hause, mit einer elektronischen Fußfessel, verbringen. Sie war am 9. Dezember verhaftet worden, nachdem in ihrer Brüsseler Wohnung mehrere Taschen voller Bargeld gefunden worden waren.

Sie war in dem EU-Korruptionsskandal die letzte Verdächtige, die ihre Untersuchungshaft im Gefängnis verbrachte.

Der Bestechungsskandal war Ende des vergangenen Jahres öffentlich geworden. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Den Beschuldigten wird Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Zuvor war bereits Antonio Panzeri, der als Schlüsselfigur in dem Korruptionsskandal gilt, aus dem belgischen Gefängnis entlassen worden. Auch er steht unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Er hatte im Januar eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterschrieben, in der er umfassende Zusammenarbeit zur Aufklärung des Skandals zusagt.

Der belgische Europaabgeordnete Marc Tarabella wurde bereits am Dienstag in den Hausarrest entlassen. Er betonte, er habe sich "nichts vorzuwerfen" und sei "erleichtert, nach dieser großen Belastungsprobe wieder mit seiner Familie vereint zu sein".