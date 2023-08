32 Jahre unabhängig - doch kein wirklicher Grund zum Feiern für die Ukraine

Von Euronews

Seit 32 Jahren ist die Ukraine ein souveräner Staat, nicht mehr Teil der einstigen Sowjetunion. Doch seit 18 Monaten ist sie im Krieg mit Russland.

Ukrainische Flaggen wehen auf allen Gebäuden der Institutionen der Europäischen Union in Brüssel. Es ist der 32. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes.

Die Feierlichkeiten der Exil-Ukrainer fanden in Grimbergen, unweit der belgischen Hauptstadt, statt, wo die Rolle der westlichen Verbündeten als grundlegend für die Rückkehr des Landes zur vollen Souveränität angesehen wird.

Dazu Vsevolod Chentsov, Botschafter der Mission der Ukraine bei der Europäischen Union: „Unsere Verbündeten haben verstanden, welche Art von Gefahr Russland darstellt, welche Art von Herausforderung... nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Europäische Union und die gesamte zivilisierte Welt... von Russland ausgeht. Es ist also unser gemeinsamer Kampf, und deshalb bin ich sicher, dass diese Unterstützung bestehen bleibt und zunehmen wird.“

In seiner Botschaft erklärte die Präsident der EU-Kommission, die Unterstützung werde "so lange angeboten, wie es dauert, bis die Ukraine frei ist". Auch die US-Diplomatie erklärte, dass die Verbündeten nach 18 Monaten Krieg noch nicht müde seien, So Kelly Adams-Smith, Stellvertretende Leiterin der US-Mission bei der EU: „Ich denke nicht, dass die Verbündeten der Ukraine ihre Unterstützung zurückziehen werden. Im Gegenteil, ich sehe nur mehr Unterstützung für die Ukraine. Sie lehrt uns jeden Tag, was es heißt, für die Freiheit zu kämpfen.“

Die zweimonatige ukrainische Gegenoffensive hat zu keinen nennenswerten Fortschritten bei der Rückeroberung des Territoriums geführt, aber die EU trage daran eine Mitschuld, meint die Politikwissenschaftlerin Amanda Paul vom "European Policy Center": „Warum verbringen wir so viel Zeit damit, uns zu verzetteln und so lange für Entscheidungen zu brauchen, die viel schneller getroffen werden könnten, etwa für die Lieferung von Waffen, die die Ukraine vor Ort benötigt, wie die F16-Kampfflugzeuge? Warum dauert es eineinhalb Jahre, bis die Ukraine grünes Licht bekommt? Die Piloten müssen noch ausgebildet werden. Dieser Krieg wird viel schneller vorbei sein, wenn die Ukraine bekommt, was sie braucht.“

Die EU hat 76 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben, erinnerte der Präsident des Europäischen Rates. Charles Michel bestätigte, dass die Union ein weiteres Finanzpaket in Höhe von 50 Mrd. Euro vorbereite.