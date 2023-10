Die westlichen Länder seien "sehr nahe dran", ein Rückverfolgbarkeitssystem zur Sanktionierung russischer Diamanten einzurichten, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo bei einem Überraschungsbesuch von Präsident Volodymyr Selenskyj in Brüssel.

"Das bedeutet, dass die russischen Blutdiamanten nicht mehr in der Lage sein werden, den russischen Krieg zu finanzieren", sagte De Croo am Mittwoch vor Reportern in Brüssel neben dem ukrainischen Staatschef.

"Wir sind sehr nahe an einem System, das sie vollständig von den Einzelhandelsmärkten ausschließt.

In den elf Sanktionspaketen, die die Europäische Union seit Februar 2022 gegen den Kreml verhängt hat, sind Diamanten trotz wiederholter Bitten Kiews und der östlichen Mitgliedsstaaten auffallend oft von den restriktiven Maßnahmen verschont geblieben.

Diamanten sind eine wichtige Einnahmequelle für Russland: Im Jahr 2021, dem Jahr vor dem Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine, exportierte das Land Rohdiamanten im Wert von rund vier Milliarden Dollar (3,77 Milliarden Euro). Hauptzielland war Belgien, wo sich in Antwerpen ein Handelszentrum mit einer fast 500-jährigen Geschichte befindet.

Schätzungsweise 84 Prozent der weltweiten Rohdiamanten und 50 Prozent der geschliffenen Diamanten werden über Antwerpen abgewickelt, was die Stadt zu einem wichtigen Pfeiler des globalen Handels macht.

"Belgien spielt eine wichtige Rolle im Diamantenhandel, und wir wollen russische Diamanten vollständig von unseren Einzelhandelsmärkten fernhalten", so De Croo, "das geht am besten mit einem vollständigen Rückverfolgbarkeitssystem, um russische Diamanten von den Märkten auszuschließen."

Die Rückverfolgbarkeit bezieht sich auf eine Technologie, mit der jeder Diamant und seine Veränderungen digital gescannt werden, um seine Reise durch die Märkte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass es sich immer um dasselbe Stück handelt und um die Glaubwürdigkeit in der notorisch geheimnisvollen Branche zu erhöhen.

Das brisante Thema des Verbots russischer Diamanten steht seit langem auf der Tagesordnung der westlichen Verbündeten, aber die Fortschritte kommen nur langsam voran, was Kiew sichtlich frustriert.

Der Prozess wird auf EU- und G7-Ebene koordiniert, um den geografischen Geltungsbereich des Verbots so weit wie möglich auszudehnen und so zu verhindern, dass geächtete Diamanten im Untergrund verschwinden und woanders unter anderem Namen wieder auftauchen.

"Es hat einige Zeit gedauert, weil wir verhindern wollen, dass Diamantenverbote umgangen werden", sagte De Croo.

"Wenn man das nur auf dem Großhandelsmarkt macht, werden sie in andere Diamantenzentren in der Welt gehandelt und wir haben sie immer noch in unseren Geschäften. Für Russland wird es keinen Unterschied machen."

De Croo zufolge soll das Rückverfolgbarkeitssystem bis zum 1. Januar 2024 in Kraft treten - eine recht ehrgeizige Frist, wenn man bedenkt, dass jedes Sanktionspaket langwierige Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten nach sich zieht und stets durch nationale Vetos gefährdet ist.

Russland soll zahlen

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj kündigte De Croo außerdem die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an, der den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen soll. Der Fonds soll durch die Besteuerung von Erträgen aus den Vermögenswerten in russischem Besitz, die infolge der EU-Sanktionen blockiert wurden, finanziert werden.

Berichten zufolge wurden über 180 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank bei Euroclear, einem in Brüssel ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmen, eingefroren, was den mit Abstand höchsten Betrag in einem Mitgliedstaat darstellt.

Nach den geltenden EU-Vorschriften, so De Croo, hat die belgische Regierung jedoch weder Zugang zu den Vermögenswerten noch kann sie das Verfahren verwalten, was bedeutet, dass sie nur auf die Besteuerung zurückgreifen kann, um zusätzliche Mittel für die Ukraine zu erhalten.

"Wir haben von Anfang an klar gesagt: Jegliche Steuern auf die russischen Vermögenswerte fließen nicht in unseren Haushalt, sondern direkt an die Ukrainer", so De Croo.

"Wenn irgendwann der Zugang zu diesen Erträgen rechtlich möglich wäre, wären wir natürlich ein begeisterter Partner."

Die Europäische Kommission hat versprochen, einen Gesetzestext vorzulegen, um Russland für die Verwaltung der eingefrorenen Vermögenswerte zur Kasse zu bitten, möglicherweise durch eine "Windfall Tax". Der Vorschlag wurde jedoch mehrfach verschoben, und es gibt noch immer kein Datum für die Vorlage.

Die Europäische Zentralbank, Finanzexperten und Rechtsgelehrte haben ernste Bedenken gegen die beispiellose Initiative geäußert und davor gewarnt, dass der einseitige Schritt finanzielle Instabilität auslösen und die Glaubwürdigkeit des Euro beschädigen könnte.