Gefälschter Honig: EU-Parlament will Kennzeichnungspflicht

Das Europäische Parlament hat im Vorfeld der Gespräche mit den EU-Ministern einen ehrgeizigen Standpunkt zur Überarbeitung der europäischen Honigvermarktungsvorschriften verabschiedet, um die Flut gefälschter Importe, die hauptsächlich aus China kommen, einzudämmen.

Eine transparentere Kennzeichnung des Herkunftslandes auf allen importierten Honigsorten ist der wichtigste Vorschlag zur Überarbeitung der so genannten Frühstücksrichtlinien, auf den sich die europäischen Gesetzgeber in einer Plenarabstimmung am Dienstag (12. Dezember) in Straßburg geeinigt haben. Das Hauptziel des Parlaments ist es, die zunehmenden Betrugsfälle im Honigsektor zu bekämpfen.

Die Abgeordneten fordern, dass die Herkunftsländer in absteigender Reihenfolge auf den Honigetiketten angegeben werden, wobei ihr jeweiliger prozentualer Anteil am Gewicht der einzelnen Töpfe angegeben werden soll.

Ein Vorschlag zur Reform der "Frühstücksrichtlinien" wurde von der Kommission im April letzten Jahres im Rahmen des Versuchs vorgelegt, die EU-Vermarktungsnormen für Frühstückslebensmittel wie Fruchtsäfte, Konfitüren und Honig zu aktualisieren, von denen einige mehr als 20 Jahre alt waren.

Im März 2023 veröffentlichte das EU-Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) einen schockierenden Bericht, in dem es zu dem Schluss kam, dass 46 Prozent des aus Drittländern in den Binnenmarkt eingeführten Honigs im Verdacht stand, nicht mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft übereinzustimmen.

Die Situation dürfte sich noch verschlimmern, da die derzeit angewandten offiziellen Nachweismethoden nicht alle Missbräuche aufdecken, zumal die Verwendung von Zuckersirupen selbst mit ausgefeilten Analysen nur sehr schwer zu erkennen ist.

"Wir werden betrügerische Praktiken bei der Etikettierung von Honig unterbinden, auf dem in Zukunft die Herkunftsländer klar angegeben werden müssen", so der Europaabgeordnete Alexander Bernhuber (Österreich/Europäische Volkspartei) nach der Abstimmung. Bernhuber, der Berichterstatter des Parlaments zu diesem Thema, sagte, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden ausreichen, um "Verbraucher und Imker vor gepanschtem Honig zu schützen und durch mehr Transparenz informierte Verbraucherentscheidungen zu erleichtern".

Der Klimawandel hat sich bereits auf die Honigproduktion in der EU ausgewirkt, während Einzelhändler und Lebensmittelverarbeiter billigeren Importhonig - hauptsächlich aus China und anderen asiatischen Ländern wie Vietnam - gegenüber europäischen Produkten zu bevorzugen scheinen. Nach Angaben der EU-Bauernlobby Copa-Cogeca könnte diese Kombination von Ursachen bis 2030 zum Verlust von fünf Millionen Bienenvölkern in Europa führen.

China ist derzeit der größte Honigerzeuger der Welt mit 473 Millionen Tonnen im Jahr 2021, was 27 Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Die EU folgt mit 228 Millionen Tonnen, was einem Anteil von 13 Prozent an der Weltproduktion entspricht.

"In Ungarn, in Italien, in Frankreich, fast überall in Europa gibt es Berufsimker, die sterben, weil sie ihren Honig nicht mehr verkaufen können, weil sie mit Honig aus China in einen unfairen Wettbewerb treten müssen. Europa muss etwas dagegen tun", sagte Yvan Hennion, Vorsitzender der Copa-Cogeca-Arbeitsgruppe Honig, gegenüber Euronews in Straßburg.

Die Abgeordneten gingen noch weiter und betrachteten die neuen Etikettierungsvorschriften als ersten Schritt zur Einführung eines vollständigen Rückverfolgbarkeitssystems, das nicht nur den Zugang zu wichtigen Informationen über die Herkunft des Honigs, sondern auch über das Produktionsjahr und eine eindeutige Erzeugerkennzeichnung gewährleisten soll.

Die Gesetzgeber im Europäischen Parlament möchten auch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ermächtigen, die gesamte Kette bis zu den erntenden Imkern oder, im Falle von importiertem Honig, zum Erzeuger zurückzuverfolgen. "Um die Richtigkeit der Informationen über das Herkunftsland des Honigs zu gewährleisten, sollte das Inverkehrbringen von der Richtigkeit der Angaben über die Zusammensetzung des Produkts abhängig gemacht werden", heißt es in dem angenommenen Text.

Nach der Abstimmung im Parlament werden die interinstitutionellen Gespräche mit dem EU-Rat beginnen. Da sich die Minister bereits auf ihre Verhandlungspositionen geeinigt haben, besteht eine große Chance, dass eine Einigung noch vor Ende der Legislaturperiode im nächsten Jahr erzielt wird.