Brüssel erlaubt den Ländern, die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte zu streichen, aber nur Irland tut dies.

WERBUNG

Etwa die Hälfte der EU menstruiert oder wird irgendwann in ihrem Leben menstruieren, doch nicht alle haben Zugang zu Menstruationsprodukten. Es ist auch nicht einfach zu messen, wie viele Frauen unter dieser Art von Armut leiden, da Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, keine offiziellen Daten dazu hat.

Wenn Frau sich zwischen Essen und Mentruationsprodukt enscheiden muss

Für die belgische Nichtregierungsorganisation "Bruzelle" ist das Problem jedoch ernst: Sie geht davon aus, dass sich eine von fünfzehn Personen in Belgien die Produkte ihrer Wahl nicht leisten kann. "Irgendwann muss man sich zwischen einem Grundbedürfnis und dem Kauf von Menstruationsprodukten entscheiden", beklagt die Gründerin Verónica Martínez. Die Wahl zwischen "Essen oder ein Menstruationsprodukt kaufen" bringt die Frauen in "menstruelle Prekarität".

Ihre Organisation verteilt kostenlos Menstruationsprodukte an bedürftige Frauen, etwa 700.000 pro Jahr, und organisiert Workshops zum Nähen wiederverwendbarer Binden. Manchmal gibt es Probleme, die die mangelnde Verfügbarkeit noch verstärken. "Es gibt zwei weitere Faktoren, die die Situation noch verschlimmern, nämlich das Fehlen von Informationen über Menstruationsprodukte und das Fehlen von sicheren und gut ausgestatteten Orten, an denen man sich in aller Sicherheit umziehen kann", sagt Martínez.

In diesen EU-Ländern ist die Mwst auf Menstruationsprodukte am höchsten

Seit 2022 erlaubt die EU den Mitgliedstaaten, Menstruationsprodukte ohne Mehrwertsteuer zu verkaufen. Bislang ist Irland der einzige Mitgliedstaat, der dies tut. Die meisten haben die Steuern auf fünf bis zehn Prozent gesenkt. In Spanien zum Beispiel wurde die Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte von zehn Prozent auf vier Prozent gesenkt. Aber andere behalten eine hohe Mehrwertsteuer bei, zum Beispiel Ungarn mit 27 Prozent oder Schweden und Dänemark mit jeweils 25 Prozent.

Katalonien, Vorreiter bei der Verteilung von Mehrwegprodukten

Eine der Möglichkeiten, die Kosten für Menstruationsprodukte zu senken, besteht darin, andere Produkte zu verwenden, die gewaschen und wiederverwendet werden können.

Katalonien hat vor kurzem damit begonnen, eine Menstruationstasse, eine Damenbinde oder eine Menstruationsunterhose zu verteilen, um die Menstruationsarmut zu bekämpfen. "Die Menstruation wird in der Gesellschaft immer noch mit vielen Tabus, Stigmata und Schweigen belegt. Deshalb ist dies eine universelle Aktion", erklärt die katalanische Ministerin für Feminismus und Gleichberechtigung Tània Verge. Laut Verge darf die Regel nicht länger eine "Privatangelegenheit" sein, denn "diese Stigmata haben auch Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frauen".

Nach Angaben der Generalitat de Catalunya verwenden 23 Prozent der katalanischen Frauen Einwegprodukte wieder und 44 Prozent können sich keine Produkte der ersten Wahl leisten.

Auch wenn dies die Situation vieler Frauen verbessern könnte, ist Martínez der Meinung, dass wiederverwendbare Produkte kein Allheilmittel sind. Sie bedeuten für menstruierende Frauen einen viel größeren logistischen Aufwand: "Sobald man nach Hause kommt, muss man sie ausspülen, waschen und zum Trocknen auslegen, um sicherzustellen, dass man genug für den nächsten Tag hat". Dies erhöht die psychische Belastung der Frauen.