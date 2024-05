Musiker aus 37 Ländern sind in der schwedischen Stadt Malmö angekommen. Dort findet am Montag der diesjährige Eurovision Song Contest statt.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des diesjährigen Musikwettbewerbs Eurovision Song Contest gingen über den berühmten türkisblauen Teppich, um die Veranstaltung vor dem ersten Halbfinale zu eröffnen, das am Montagabend abgehalten wird. 15 Acts werden um ihren Einzug ins große Finale singen. Nur zehn von ihnen kommen weiter.

Der 68. Eurovision Song Contest 2024 findet unter dem Motto "United By Music" in der südschwedischen Stadt Malmö statt. Ab 20.15 Uhr gibt es einen Online-Livestream, über den man sich in Deutschland die Show anschauen und anhören kann.

Isaak Guderian wird Deutschland vertreten. Jessica Gow/JESSICA GOW

Der diesjährige Wettbewerb ist für die Schweden ganz besonders, weil die schwedische Band ABBA vor 50 Jahren den Musikwettbewerb mit dem heute weltweit berühmten Lied "Waterloo" gewonnen hat.

Doch, diesmal sind besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen erforderlich: Aufgrund des Krieges in Gaza wurden Proteste gegen Israels Teilnahme angekündigt. Die schwedischen Behörden haben versprochen, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

In diesem Jahr soll der Wettbewerb aber gerechter gegenüber dem Gastgeberland und die Big-Five-Acts werden. Denn Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien haben ebenfalls die Chance, ihre bereits qualifizierten Songs dem Publikum in dem Halbfinale live zu präsentieren und dort ihre Stimme abzugeben.

Den schwedischen Song werden die norwegischen Brüder Marcus und Martinus zum Besten geben. Jessica Gow/JESSICA GOW

Deutschlands Teilnehmer Isaak Guderian tritt ebenfalls in dem ersten Halbfinale auf. Er hat das deutsche Finale mit dem Lied “Always on the Run” gewonnen und wird zwischen Island und Slowenien auf die Bühne treten. Das schwedische Lied werden Marcus und Martinus singen. Die beiden Brüder aus Norwegen sind als Kinder berühmt geworden. Auch damals traten sie gemeinsam auf und gewannen weltweit viele Herzen.

Die Besucher, die den Auftritten ihrer Lieblingsmusiker in Malmö entgegenfiebern, erwartet auch in diesem Jahr ein buntes Rahmenprogramm zum Eurovision Song Contest. Im Zeitraum vom 4. bis 11. Mai gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten in der ganzen Stadt. Unter anderem kann man den EuroClub, das Eurovision Village und die Eurovision Street erleben.