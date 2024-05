Französische Linksextremisten fordern Anerkennung des Staates Palästina

Von Euronews

Französische Linksradikale haben am Samstag vor den Europawahlen eine Kundgebung abgehalten und erklärt, es sei an der Zeit, den Staat Palästina anzuerkennen.

Der Vorsitzende der französischen Linksaußenpartei La France Insoumise (LFI) sagte am Samstag auf einer Kundgebung, es sei an der Zeit, dass Frankreich den Staat Palästina anerkenne.

Jean-Luc Mélenchon sprach zu seinen Anhängern in der Stadt Aubervilliers in der Nähe von Paris, während der Wahlkampf für die Europawahlen 2024 in die letzten Wochen geht. "Frankreich muss den palästinensischen Staat jetzt anerkennen", sagte er. "Das Gleichgewicht der Kräfte muss zeigen, dass die ganze Welt diesen Völkermord verurteilt."

Die LFI-Kandidatin Manon Aubry schloss sich ihm ebenfalls auf der Bühne an. Sie sagte, dass ihre Partei im Falle ihrer Wahl Sanktionen gegen Israel verhängen und die Waffenlieferungen an das Land stoppen würde.

Die Europawahlen finden vom 6. bis 9. Juni statt. 450 Millionen Menschen in der 27 Mitglieder zählenden Europäischen Union werden 720 Abgeordnete für die nächsten fünf Jahre wählen. In Frankreich findet die Wahl am 9. Juni statt.

Norwegen, Irland und Spanien hatten vor wenigen Tagen ein deutliches Zeichen gesetzt und angekündigt, Palästina offiziell als Staat anerkennen zu wollen.

Während Dublin, Madrid und Oslo am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt gaben - Slowenien, Malta und Belgien werden voraussichtlich folgen - setzte Israel seine monatelange Militärkampagne im Gazastreifen fort, die durch den Hamas-Angriff vom 7. Oktober ausgelöst wurde.