Nachdem drei europäische Länder am Mittwoch erklärt haben, sie würden die palästinensische Staatlichkeit anerkennen, hat Euronews untersucht, warum die Anerkennung ein so polarisierendes Thema ist, wer Palästina bisher anerkannt hat und unter welchen Umständen.

Nach der koordinierten Ankündigung Spaniens, Irlands und Norwegens vom Mittwoch, Palästina als Staat anzuerkennen, richten sich alle Augen wieder auf den Nahen Osten und die rund 5,5 Millionen Palästinenser.

Der Weg des palästinensischen Staates zur Anerkennung und zur Teilnahme an internationalen Institutionen war mühsam und mit vielen Hindernissen gepflastert.

Für das palästinensische Volk war jeder diplomatische Sieg mit zunehmenden Spannungen, erheblichem Widerstand und regelrechten Konflikten vor Ort verbunden.

Während Dublin, Madrid und Oslo am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt gaben - Slowenien, Malta und Belgien werden voraussichtlich folgen - setzte Israel seine monatelange Militärkampagne im Gazastreifen fort, die durch den Hamas-Angriff vom 7. Oktober ausgelöst wurde.

Die Bombenangriffe und der Einmarsch in die Enklave haben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 35 000 palästinensische Todesopfer gefordert. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Frauen und Kinder.

Warum ist die Anerkennung des palästinensischen Staates ein so polarisierendes Thema? Und wer hat ihn bisher anerkannt, und unter welchen Umständen?

Ausländisches Mandat versagt

Die UNO und ihr Vorgänger, der Völkerbund, standen im Mittelpunkt des Streits. Nachdem der Völkerbund das Land 1922 als ehemaliges osmanisches Territorium an Großbritannien übergeben hatte, wurden die Forderungen der Palästinenser nach einem unabhängigen Staat von London wiederholt abgelehnt, was 1937 zu einem offenen Aufstand führte.

Da das Vereinigte Königreich keine Lösung finden konnte, übergab es das Gebiet - mit all seinen Problemen - ein Jahrzehnt später, 1947, wieder der UNO.

Die UNO entschied sich für die Aufhebung des britischen Mandats und schlug vor, die palästinensischen Gebiete in zwei Staaten aufzuteilen, einen palästinensischen und einen israelischen.

Zwei Soldaten der United Nations Emergency Forces stehen Wache an einem Außenposten im Gazastreifen, zwischen Ägypten und Israel, 15. November 1957 AP Photo

Zwei Kriege - der Palästinakrieg von 1948 und der darauf folgende Arabisch-Israelische Krieg - führten jedoch dazu, dass Israel nicht nur das von der UNO für sein Heimatland vorgesehene Gebiet kontrollierte, sondern auch etwa zwei Drittel des vorgeschlagenen palästinensischen Staates, was dazu führte, dass mehr als die Hälfte der Palästinenser floh oder vertrieben wurde.

Bei weiteren Kämpfen in den Jahren 1967 und 1973 wurden die palästinensischen Gebiete noch weiter verkleinert.

Obwohl die UNO und ihre Generalversammlung das Recht der Palästinenser auf Souveränität und Unabhängigkeit anerkannten, erklärte die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) erst 1988 offiziell den Staat Palästina innerhalb der von 78 Ländern anerkannten Grenzen.

Für das Gebiet, das das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem umfasst, begannen die Probleme mit der Anerkennung aber erst.

Jahrzehntelange Konflikte und Friedensvereinbarungen

Während die Anerkennung durch kommunistische und blockfreie Länder wie die Sowjetunion, China, Indien, Griechenland und Jugoslawien erfolgte, lehnten die wichtigsten westlichen Akteure die palästinensische Eigenstaatlichkeit weiterhin strikt ab.

Eine von den USA angeführte Initiative, die Länder aktiv davon abhielt, Palästina anzuerkennen, bedeutete, dass außer dem von Ägypten vermittelten Camp-David-Abkommen von 1977, das den Palästinensern das Recht auf Selbstverwaltung in ihren Gebieten einräumte, nicht viel mehr auf dem Tisch lag.

Für Washington war die Anerkennung zu dieser Zeit ein No-Go-Thema.

Die Beteiligung der PLO am Libanon-Konflikt, offene Gewalttaten gegen israelische Zivilisten und Arafats freundschaftliche Beziehungen zu Saddam Hussein im Irak und dem Regime in Teheran erschwerten das Problem zusätzlich.

PLO-Führer Yasser Arafat hält einen Teddybären, den er vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel geschenkt bekommen hat, in Stuttgart, 23. November 1995 AP Photo

Ein früheres Versprechen des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger an Israel, Palästina erst dann anzuerkennen, wenn die von Jassir Arafat geführte Gruppe ihre Ablehnung des Existenzrechts Israels aufgibt, behinderte ebenfalls jegliche diplomatischen Bemühungen, die eine Aufweichung der israelischen Haltung in dieser Frage zum Ziel hatten.

Die weitere Gewalt der PLO-Gruppen in den 1980er Jahren einerseits und die zunehmende Rücksichtslosigkeit der israelischen Siedler gegenüber den Palästinensern andererseits bestärkten die Überzeugung, dass ein Frieden im Nahen Osten unerreichbar sei und ein unabhängiger palästinensischer Staat die Lage nur verschlimmern würde.

Die USA stuften die PLO schließlich 1987 als terroristische Vereinigung ein, was für ihre Verbündeten ein deutliches Warnsignal darstellte, das sich auf jede Debatte über die Anerkennung Palästinas ausweitete.

Obwohl zahlreiche Länder der Arabischen Liga und Entwicklungsländer in Asien und Afrika ihre Unterstützung zusagten, erkannten bis Februar 1989 nur 94 Länder Palästina offiziell als unabhängigen Staat an.

In der Zwischenzeit gaben das Tauwetter in den Beziehungen zu Arafat und der PLO sowie die von den USA geführten Osloer Abkommen in den 1990er Jahren Anlass zur Hoffnung, dass Palästina im Rahmen einer Zweistaatenlösung endlich volle Souveränität erlangen könnte.

Doch mit der Ermordung des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin im Jahr 1995 und dem Tod von Arafat fast ein Jahrzehnt später verschärfte Israel seine Haltung und die politische Autorität der PLO schwand gleichermaßen.

Europäische Länder gespalten

In den folgenden Jahren wuchs die Zahl der Staaten, die Palästina offiziell anerkannten langsam, aber stetig, doch aufgrund der Unklarheit einiger Länder in dieser Frage wird die Gesamtzahl häufig mit 122 bis 146 angegeben.

Einige Länder haben diplomatische Beziehungen mit der von der Fatah geführten Palästinensischen Autonomiebehörde aufgenommen, die von vielen als De-facto-Regierung des palästinensischen Staates angesehen wird.

Heute hat die Palästinensische Autonomiebehörde jedoch nur die administrative Kontrolle über das Westjordanland, während die Hamas seit den Wahlen von 2006 den Gazastreifen regiert.

Gleichzeitig erkennt die UNO nach wie vor nur die PLO als Vertreter des palästinensischen Volkes an.

Die EU-Länder sind in dieser Frage nach wie vor gespalten, und einige haben ihre Position im Laufe der Jahre drastisch geändert.

Irland, eines der führenden Länder bei den erneuten Bemühungen um die Anerkennung Palästinas, war der erste EU-Mitgliedstaat, der 1980 die Gründung des Staates Palästina befürwortete.

Schweden erkannte die palästinensische Staatlichkeit 2014 an, aber seine Beamten haben diese Zusage inzwischen zurückgenommen. Der ehemalige Außenminister Tobias Billström bezeichnete sie 2022 als "unglücklich und verfrüht".

Rumänien unterhält enge diplomatische Beziehungen zur PLO und war eines der ersten Länder, das die Palästinensische Behörde 1988 anerkannte.

Auch Ungarn erkannte Palästina im selben Jahr als souveränen Staat an, als beide Länder noch Teil des Sowjetblocks waren.

Allerdings war Ungarn eines von nur neun Ländern, die Anfang dieses Monats gegen die UN-Mitgliedschaft Palästinas stimmten, und viele betrachten das mitteleuropäische Land als einen der gegenwärtig engsten Verbündeten Israels in Europa.