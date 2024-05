Selenskyj in Spanien: Sicherheitsabkommen und weitere Militärhilfen für die Ukraine

König Felipe empfing den ukrainischen Staatspräsidenten am Montag noch auf dem Gelände des Flughafens.

WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der spanischen Hauptstadt Madrid gelandet. Dies ist seine erste Reise, nachdem er aufgrund der russischen Offensive in der Region Charkiw alle Staatsreisen ins Ausland abgesagt hatte.

Selenskyj wird sich mit dem spanischen Ministerpräsidenten Predro Sanchez treffen. In einem Beitrag auf Telegram schrieb er, dass die beiden Politiker ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen werde. "Wir werden über die Fortsetzung der Verteidigungszusammenarbeit, die Vorbereitung eines neuen Militärhilfepakets und die Ausbildung des ukrainischen Militärs sprechen", hieß es zudem in seinem Beitrag.

Er erwähnte zudem die zwei bevorstehenden Gipfeltreffen, darunter der Friedensgipfel in der Schweiz und das Gipfeltreffen des Europäischen Rates. "Wir werden unsere Schritte koordinieren, um sicherzustellen, dass jedes dieser Treffen zu konkreten Ergebnissen führt", schrieb der ukrainische Präsident.

Spanien plant weitere Militärhilfen an die Ukraine

Nach Angaben der spanischen Zeitung El País plant Spanien die Lieferung von Patriot-Raketen und Leopard-Panzern im Wert von Rund 1,1 Milliarden Euro. Spanien werde der Ukraine zudem ein Dutzend Patriot-Flugabwehrraketen sowie 19 gebrauchte Leopard 2A4-Panzer und andere in Spanien hergestellte Waffen, wie beispielsweise Drohnenabwehrgeräte und Munition, übergeben, so El País.

Lage in der Region Charkiw weiterhin kritisch

Obwohl die ukrainischen Beamten angegeben haben, dass die Lage sich in der Region Charkiw stabilisiert hat, greift Russland weiterhin zivile Infrastruktur an. Am Samstag wurde ein Baumarkt in Charkiw mit zwei Gleitbomben angegriffen. Die Zahl der Todesopfer ist bereits auf mindestens 16 gestiegen. Rettungskräfte suchen allerdings weiterhin nach Leichen in den verkohlten Trümmern.

Feuerwehrleute löschen ein Feuer, nachdem zwei Bomben einen Baumarkt in Charkiw, Ukraine, getroffen haben, Samstag, 25. Mai 2024. Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ihor Terechow, der Bürgermeister von Charkiw, sagte, dass sich etwa 120 Menschen in dem Baumarkt aufgehalten hätten, als die Bomben einschlugen. "Der Angriff galt dem Einkaufszentrum, in dem sich viele Menschen aufhielten. Das ist Terrorismus", sagte Terechow.