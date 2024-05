Von Euronews mit AP

Die russischen Streitkräfte setzen die urkainische Armee weiter unter Druck. Am Donnerstagmorgen beschossen sie eine Druckerei. Präsident Selenskyj nannte den Angriff "extrem brutal".

Russische Raketen sind am frühen Donnerstag in der zweitgrößten Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes eingeschlagen und töteten nach offiziellen Angaben mindestens sieben Zivilisten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Angriff auf X als "extrem grausam" und erklärte, die russischen Truppen würden den fehlenden Luftschutz der Ukraine ausnutzen.

Die Stadt Charkiw liegt etwa 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Moskaus Truppen haben in den vergangenen Wochen im Rahmen einer breit angelegten Offensive Dörfer in der Region eingenommen. Analysten zufolge könnten die russischen Truppen sogar versuchen, in Artilleriereichweite von Charkiw zu gelangen – in der Stadt leben fast eineinhalb Millionen Menschen.

Massive Angriffe zeigen Bedarf an Luftabwehrsystemen

Der Vorstoß ist der schlimmste Angriff seit Beginn des russischen, flächendeckenden Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022. Die ukrainische Armee ist der russischen zahlen-und waffenmäßig unterlegen. An mehreren Stellen entlang der 1.000 Kilometer langen Frontlinie setzten die russischen Truppen die ukrainischen Streitkräfte vermehrt unter Druck. Vor allem die russischen Angriffe auf Stromnetze und zivile Ziele sollen die ukrainische Armee zurückdrängen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, die Angriffe unterstrichen den "dringenden" Bedarf des Landes an mehr Patriot-Systemen aus den USA. Deutschland hat vor kurzem eines der Raketensysteme zugesagt, "aber die schnellstmögliche Beschaffung von sechs weiteren Systemen ist nicht nur für das Überleben der Ukraine, sondern auch für den Frieden in Europa entscheidend", schrieb Kuleba auf der Social-Media-Plattform X.

Präsident Selenskyj nannte als Hauptbrennpunkte der jüngsten Kämpfe Charkiw und die benachbarte Region Donezk.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Streitkräfte hätten die Kontrolle über die Donezker Siedlung Andrijewka übernommen. Andernorts in Donezk meldeten die russischen Streitkräfte Vorstöße bei Tschassiw Jar, Konstantinovka und Rozdolivka.

Euronews konnte die Behauptungen des Kremls nicht unabhängig verifizieren.