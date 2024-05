Von euronews

Wenn sie was zu sagen hätte, dann würde Gloria Muñoz die kleinen Läden der Metropolen schützen. Denn diese würden unter dem Druck großer Ketten und Unternehmen oft schließen müssen. Die Kandidatin Martha Brady fordert mehr Sicherheiten für Unternehmer. Und eine wertebasierte Migration.

Nach einer im Jahr 2020 veröffentlichten Analyse, reduzierte sich seit dem Jahr 2005 die Zahl der Einzelhandelsunternehmen um 39.000 auf knapp 226.000; bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer Rückgang um 64.000 Unternehmen sowie 80.000 Verkaufsstellen erwartet. Die Folge sind leer stehende Geschäfte in den Zentren der Innenstädte.

In manchen Kleinstädten sind bereits 40 % der Immobilien betroffen. Aber auch in den Haupteinkaufstraßen der Metropolen machen sich inzwischen Leerstände bemerkbar, obwohl beispielsweise Discounter und Drogeriemärkte ehemalige Flächen des Textileinzelhandels übernehmen. Die Geschwindigkeit des Ladensterbens hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht.

Martha Brandy will sich für ein starkes Europa einsetzen. Außerdem für eine Migration, die auf europäischen Werten beruht und mehr Rechte und Sicherheiten, wie etwa Arbeitslosenversicherung und Renten für Unternehmer.

Die deutsche Wirtschaft stagniert. Für das vergangene Jahr geht das ifo Institut von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,3% aus. Um das Land wieder auf Wachstumskurs zu bringen, braucht es eine Trendumkehr – auch bei den Unternehmensgründungen. Die Anzahl dieser ist nach Berechnungen im Vergleich zu 2019 um rund 90.000 in 2023 zurückgegangen.