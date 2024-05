Die Europawahlen stehen bevor. Euronews hat einen Wähler und eine Spitzenkandidatin gefragt, was sich in der kommenden Legislaturperiode ändern muss. Beide sind sich einig: Stärkere Importkontrollen auf Lebensmittel müssen her.

Kurz vor den Europawahlen hat Euronews einen EU-Bürger und eine Spitzenkandidatin gefragt, was sie verändern würden, wenn sie als Abgeordneter in das Europaparlament einziehen dürften.

Der französische Milchbauer Yohann Barbe und Marta Wcislo von der Partei der Bürgerlichen Koalition in Polen sind beide über die Importe von Lebensmitteln und Getreide nach Europa besorgt.

Wir müssen wirklich die Zukunft der europäischen Landwirtschaft besser gestalten. Yohann Barbe Französischer Milchbauer

Europa müsse ihre Agrarpolitik noch besser gestalten, findet Barbe. "Ich bin Milchbauer und Sprecher der FNSEA (französische Landwirtschaftsgewerkschaft). Wenn ich EU-Abgeordneter wäre, würde ich als Erstes die Ziele der europäischen Agrarpolitik neu definieren, um den Landwirten wieder Lust auf die Landwirtschaft zu machen und vor allem die europäische Souveränität im Bereich der Lebensmittel zu gewährleisten."

Wir importieren eine Menge an Hähnchenfleisch nach Europa. Yohann Barbe Französischer Milchbauer

"Lassen Sie mich das erklären. Wir importieren eine Menge an Hähnchenfleisch nach Europa. Wie könnten wir also die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Geflügelzüchter wieder Lust auf die Produktion von Hähnchenfleisch bekommen und vor allem, dass die Verbraucher Vertrauen in das haben, was sie essen, in Bezug auf die europäischen und insbesondere die französischen Standards?"

"Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auf dem europäischen Kontinent mehr [Soja-]Eiweiß produzieren müssen. Wir brauchen es für die Milchproduktion, aber auch für andere Zwecke. Auch wenn man Schweinefleisch produziert, braucht man [Soja-]Eiweiß. Leider ist Europa noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen wirklich die Zukunft der europäischen Landwirtschaft besser gestalten."

Wir müssen wissen, was wir essen und was wir in die Europäische Union lassen. Marta Wcislo Abgeordnete Partei der Bürgerlichen Koalition in Polen

Marta Wcislo von der Partei der Bürgerlichen Koalition in Polen will bessere Kontrollen der Qualität importierter Lebensmittel.

"Ich komme aus der Region Lublin, einer Region an der Grenze zur Ukraine. Die Sicherheit der Grenzen, die territoriale Sicherheit und die Ernährungssicherheit, das sind die Prioritäten. Polen darf den Zustrom von Getreide unbekannter Qualität aus der Ukraine nicht zulassen. Wir müssen wissen, was wir essen und was wir in die Europäische Union lassen."