Angriff auf dänische Ministerpräsidentin: Angreifer in Untersuchungshaft

Nach dem tätlichen Angriff leidet die dänische Ministerpräsidentin an einem leichten Schleudertrauma. Über den Angreifer wurde Untersuchungshaft verhängt.

WERBUNG

Nach Angaben ihres Büros leidet die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an einem leichten Schleudertrauma. Ansonsten gehe es ihr gut. Frederiksen war am Freitagabend in der Kopenhagener Innenstadt von einem Mann angegriffen worden.

Frederiksen wurde kurz nach dem tätlichen Angriff zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Obwohl sie unverletzt war, habe sie der Vorfall schwer mitgenommen, teilte ihr Büro mit. Sie habe alle Termine für eine Tag abgesagt, um sich auszuruhen.

Die Polizei bestätigte am Freitag auf dem sozialen Netzwerk Platform X, dass es „einen Zwischenfall“ mit Ministerpräsidentin Frederiksen gegeben habe und dass ein 39-jähriger Mann festgenommen worden sei.

Der Verdächtige erschien am Samstagnachmittag zum Haftprüfungstermin vor dem Kopenhagener Bezirksgericht in Frederiksberg.

Unter Berufung auf Einzelheiten der Gerichtsverhandlung berichtete der dänische öffentlich-rechtliche Sender DR, dass es sich bei dem Mann um einen polnischen Staatsbürger handelt, der seit 2019 in Dänemark lebt.

Ein Richter ordnete Untersuchungshaft bis zum 20. Juni an. Dem Mann wird Gewalt gegen eine Person im öffentlichen Dienst vorgeworfen.

Laut DR sagte die Polizei, er habe zum Zeitpunkt des Vorfalls, der sich am Freitag kurz vor 18 Uhr Ortszeit ereignete, „wahrscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden und sei betrunken“.

Die Einzelheiten des Vorfalls sind noch unklar, aber die lokalen Medien berichteten, der Mann sei offenbar gewaltsam auf Frederiksen zugegangen und habe sie heftig geschubst, als über den Kultorvet, einem der wichtigsten Plätze Kopenhagens, ging. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Verdächtige die Ministerpräsidentin mit der geballten Faust auf ihren rechten Oberarm geschlagen habe.

Der Richter sagte in der Gerichtsverhandlung, alles deute darauf hin, dass der Mann wusste, dass die Person, die er angegriffen hatte, die dänische Ministerpräsidentin war.

Die Polizei kam zunächst zu dem Schluss, der Mann könnte einen Groll gegen Frederiksen hegen. Der Verdächtige bestritt diese Einschätzung jedoch bei der Gerichtsverhandlung am Samstag und lobte sie stattdessen als „eine wirklich gute Ministerpräsidentin“, berichtete DR. Die Polizei wird das Motiv für die Tat des Mannes weiter untersuchen.

Zwei Augenzeugen, Anna Ravn und Marie Adrian, sagten der Tageszeitung BT, sie hätten einen Mann auf die Ministerpräsidentin zugehen und dann „Er stieß sie fest auf die Schulter, sodass sie zur Seite gestoßen wurde.“ Sie betonten, dass sie nicht hingefallen sei.

Ein anderer Zeuge, Kasper Jørgensen, sagte der Boulevardzeitung Ekstra Bladet, dass ein gut gekleideter Mann, der zu Frederiksens Schutzeinheit zu gehören schien, und ein Polizist den Angreifer niederstreckten.

Politiker in dem skandinavischen Land und im Ausland verurteilten den Angriff.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, er sei schockiert, als er hörte, was mit Frederiksen passiert sei, die er eine Freundin nannte.

„Die NATO-Verbündeten stehen zusammen, um unsere Werte, Freiheit, Demokratie und unseren Rechtsstaat zu schützen“, schrieb Stoltenberg am Samstag auf der Social-Media-Plattform X.

Der schwedische Premierminister Ulf Kristersson sagte, dass „ein Angriff auf einen demokratisch gewählten Politiker auch „ein Angriff auf unsere Demokratie ist.“ Der finnische Premierminister Petteri Orpo sagte, er verurteile „alle Formen der Gewalt gegen die demokratisch gewählten Führer unserer freien Gesellschaften“ aufs Schärfste.

Frederiksen hat mit der EU-Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Christel Schaldemose, Wahlkampf gemacht. Medienberichten zufolge stand der Angriff nicht im Zusammenhang mit einer Wahlkampfveranstaltung.

Frederiksen, 46, ist die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei und seit 2019 dänische Ministerpräsidentin.

WERBUNG

Angriffe auf Politiker sind in Dänemark selten.

Am 23. März 2003 bewarfen zwei Aktivisten den damaligen Premierminister Anders Fogh Rasmussen im Parlament mit roter Farbe und wurden sofort festgenommen. Auch Außenminister Per Stig Møller wurde an diesem Tag bespritzt.