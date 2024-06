Dänische Ministerpräsidentin in Kopenhagen tätlich angegriffen

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gibt am vergangenen Samstag in der Hauptbibliothek in Aalborg, Jütland, Dänemark, ihre Stimme für die Wahlen zum Europäischen Parlament ab. - Copyright Claus Bjoern Larsen/Claus Bjoern Larsen

Copyright Claus Bjoern Larsen/Claus Bjoern Larsen