Von Euronews

Euronews bringt Ihnen die neuesten Nachrichten und Analysen zur Stimmabgabe in 21 EU-Ländern am vierten und letzten Tag der Europawahlen.

WERBUNG

Rund 360 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger geben ihre Stimme ab, um in der weltweit größten länderübergreifenden Wahl 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments zu wählen.

Am vierten und letzten Tag wird in 21 Ländern gewählt, wobei Italien das letzte Land sein wird, das um 23.00 Uhr MEZ seine Wahllokale schließt.

Euronews wird Sie ab 17.00 Uhr MEZ mit einer Live-Sondersendung aus dem Europäischen Parlament über die neuesten Nachrichten und Expertenanalysen informieren. Die ersten nationalen Hochrechnungen auf der Grundlage der Wahlausgangsbefragung werden ab 18.15 Uhr MEZ erwartet.

Meinungsumfragen prognostizieren historische Zugewinne für rechte Parteien, während zentristische, pro-europäische Kräfte unter Druck geraten könnten. Ein solches Ergebnis könnte das Machtgleichgewicht in der einzigen demokratisch gewählten Institution der EU verschieben und rechten Kräften mehr Einfluss als je zuvor auf die EU-Politik geben, von Klima über Migration bis hin zum Handel.

Ebenfalls auf dem Spiel steht die Frage, wer das Ruder in den europäischen Institutionen in Brüssel, einschließlich der Kommission und des Rates, übernimmt, denn die Wahlen werden ein Rennen um die Spitzenpositionen in der EU auslösen.

Bleiben Sie dran, wenn unsere Reporter Sie live mit den neuesten Nachrichten und Ergebnissen versorgen.