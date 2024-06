Die Griechische Polizei glaubt, die Leiche des vermissten britischen Fernsehmoderators Michael Mosley gefunden zu haben.

Ein Polizeisprecher sagte, die Leiche sei an einer felsigen Küste von einem Privatboot gefunden worden und die formale Identifizierung stehe noch aus.

Am Sonntagmorgen konzentrierte sich die Such- und Rettungsaktion auf ein Netz von mit Wasser gefüllten Tunneln in einem felsigen Gebiet nahe der Küstenstadt Agia Marina. Es wird vermutet, dass Mosley am Mittwochnachmittag einen Spaziergang auf einem nahe gelegenen Küstenpfad unternommen hat und seitdem vermisst wird.

Das letzte Mal wurde er auf nicht verifizierten Videoaufnahmen gesichtet, die ihn offenbar bei einem Spaziergang im nahe gelegenen Dorf Pedi zeigen.

Mosley ist in Großbritannien durch seine regelmäßigen Auftritte im Fernsehen und im Radio sowie durch seine Kolumne in der Zeitung Daily Mail bekannt. Außerhalb Großbritanniens ist er für sein 2013 erschienenes Buch „The Fast Diet“ bekannt, das er gemeinsam mit der Journalistin Mimi Spencer verfasst hat. Die „5:2-Diät“ beschreibt, wie Menschen schnell abnehmen können, indem sie ihre Kalorienzufuhr an zwei Tagen in der Woche auf ein Minimum reduzieren und sich an den anderen fünf Tagen gesund ernähren.

Anschließend führte er die Fast 800-Diät ein, ein Programm zur schnellen Gewichtsabnahme, und drehte eine Reihe von Filmen über Ernährung und Sport.

Mosley hat seinen Körper oft bis zum Äußersten getrieben, um die Auswirkungen seiner Diäten zu testen. Für die BBC-Dokumentation „Infested!“ lebte er sechs Wochen lang mit Bandwürmern in seinen Eingeweiden. Living With Parasites".

Mosley hat vier Kinder mit seiner Frau Clare Bailey Mosley, die ebenfalls Ärztin, Autorin und Gesundheitskolumnistin ist.