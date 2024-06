Der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet die dritte internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Deutschland und die EU wollen den Ukraine.Unterstützungsfonds auf insgesamt 75 Millionen Euro aufstocken.

An diesem Dienstag beginnt in Berlin die dritte internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Eröffnet wird das Event von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Selenskyj soll außerdem am Nachmittag eine Rede im Bundestag halten.

Ukrainische Agentur für Wiederaufbau offenbar unterfinanziert

Im Vorfeld der Konferenz sorgte der Leiter der ukrainischen Agentur für Wiederaufbau, Mustafa Najem, für Schlagzeilen. Er reichte seinen Rücktritt ein mit der Begründung, dass seine Behörde unterfinanziert sei. Zudem beklagte er, dass er keine Genehmigung für eine Dienstreise zu der Wiederaufbaukonferenz in Berlin bekommen habe.

Deutschland und die EU haben bereits eine Aufstockung des Ukraine Unterstützungsfonds auf insgesamt 75 Millionen Euro angekündigt. Mit dem Geld sollen unter anderen Minenräum-Arbeiten finanziert und die Energieinfrastrukur angesichts russischer Angriffe aufrechterhalten werden.

In diesem Jahr findet unmittelbar im Anschluss an diesem Wochenende in der Schweiz der Friedensgipfel für die Ukraine statt, rund 90 Länder und Organisationen haben sich angemeldet.