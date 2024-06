Ukraine meldet ersten Abschuss eines russischen Su-57-Kampfflugzeugs

Die Ukraine teilte am Sonntag mit, dass ihre Streitkräfte ein hochmodernes russisches Kampfflugzeug abgeschossen haben, das auf einem Luftwaffenstützpunkt fast 600 Kilometer von der Front entfernt stationiert war.

WERBUNG

Zuletzt hatten die westlichen Verbündeten Kiew erlaubt, ihre Waffen auch für begrenzte Angriffe innerhalb Russlands einzusetzen. Jetzt meldet die Ukraine zum ersten Mal, einen Kampfjet auf russischem Boden getroffen zu haben.

Der wichtigste militärische Nachrichtendienst Kiews veröffentlichte Satellitenfotos, die die Folgen des Angriffs zeigen sollen. Wenn sich diese Information bestätigt, wäre das der erste bekannte erfolgreiche Angriff der Ukraine auf ein Su-57-Kampfflugzeug, einen zweimotorigen Tarnkappenjäger, der als das modernste Militärflugzeug Moskaus gilt.

Auf einem Foto sind schwarze Rußspuren und kleine Krater zu sehen, die einen Betonstreifen um das geparkte Flugzeug zieren. Nach Angaben der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums fand der Angriff am Samstag auf dem Stützpunkt Akhtubinsk in Südrussland statt, der etwa 589 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt.

Es war nicht sofort klar, welche Waffen eingesetzt wurden, aber die Entfernung des Flugplatzes von der Ukraine legt nahe, dass er wahrscheinlich von Drohnen getroffen wurde.

Der Angriff erfolgte, nachdem die Vereinigten Staaten und Deutschland der Ukraine kürzlich gestattet hatten, einige Ziele auf russischem Boden mit den Langstreckenwaffen zu treffen, die sie an Kiew liefern. Die Ukraine hat bereits US-Waffen eingesetzt, um innerhalb Russlands zuzuschlagen, und zwar auf der Grundlage einer kürzlich von Präsident Joe Biden genehmigten Richtlinie, die den Einsatz amerikanischer Waffen für den begrenzten Zweck der Verteidigung von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, erlaubt.

Ziel was ein wichtiger Kampfjet für Moskau

Die ukrainische Agentur erklärte, das Flugzeug, das Tarnkappenraketen über Hunderte von Kilometern tragen kann, gehöre zu den wenigen Flugzeugen dieses Typs in Moskaus Waffenarsenal, die es gibt. Nach Berichten russischer Agenturen haben die Moskauer Streitkräfte im vergangenen Jahr "mehr als 10" neue Su-57 beschafft, während bis 2028 76 Stück produziert werden sollen.

Moskau äußerte sich nicht unmittelbar zu den Berichten. Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Samstag, seine Streitkräfte hätten drei ukrainische Drohnen in der Region Astrachan abgeschossen, in der sich der Flugplatz Achtubinsk befindet.

Seit Moskaus groß angelegter Invasion vor mehr als zwei Jahren hat Kiew die heimische Drohnenproduktion hochgefahren und die Drohnen für Angriffe tief in Russland eingesetzt, unter anderem auf ein Gasterminal in der Nähe von St. Petersburg, das mehr als 1.000 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze liegt.

Andernorts setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Drohnenangriffe auf die südlichen Grenzregionen Russlands fort, wie örtliche russische Beamte berichten.

Drei Drohnen schlugen am späten Samstag in der Provinz Belgorod ein, beschädigten eine Stromleitung und zerstörten Fenster, forderten aber keine Opfer, so Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde eine weitere Drohne über der nahe gelegenen Region Brjansk abgeschossen.

In den ukrainischen Frontprovinzen wurden nach Berichten regionaler Behörden am Samstag und in der Nacht mindestens drei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet und mindestens neun weitere verwundet. In dem Dorf Chotimla im Nordosten der ukrainischen Region Charkiw, wo die örtliche Schule, ein Gemeindehaus und ein Geschäft durch den Beschuss beschädigt wurden, starben ein Mann und zwei Frauen wurden verwundet, wie Gouverneur Oleh Syniehubov mitteilte.

Die schweren Kämpfe in der Region gehen weiter, da die ukrainischen Truppen versuchen, die russischen Invasionstruppen nach einem wochenlangen Vorstoß Moskaus zurückzuschlagen, der Ängste um Charkiw und eine Welle von Evakuierungen der Zivilbevölkerung auslöste.