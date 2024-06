Griechenland: Passagiere einer Yacht lösen Großbrand aus und flüchten

Von Euronews

Die griechische Polizei hat die Besatzung und Passagiere einer Yacht festgenommen, die einen Flächenbrand auf einer Insel verursacht haben sollen.

WERBUNG

Die griechischen Behörden haben 13 Personen festgenommen, die Besatzung und die Passagiere einer Yacht, die auf der Insel Idra ein Großbrand verursacht haben sollen. Bei dem verheerende Feuer wurde der einzige Pinienhain der Insel zerstört.

Die Gruppe soll noch am Sonntag der Staatsanwaltschaft von Piräus vorgeführt werden, wo sie wegen gefährlicher Brandstiftung angeklagt werden könnten.

Das Feuer sei durch die unachtsame Verwendung von Feuerwerkskörpern verursacht worden, erklärten die Behörden der Insel. Die Besatzung der Yacht soll zunächst versucht haben, das Feuer zu löschen, war aber nicht erfolgreich und flüchtete schließlich vom Tatort.

Bürgermeister Giorgos Koudoudakakis sagte, seine Gemeinde werde Anzeige gegen die Verdächtigen erstatten. Im vergangenen Jahr hat Griechenland die Strafen für vorsätzliche und fahrlässige Brandstiftung drastisch verschärft. Geldstrafen wurden auf 200.000 Euro und die Höchststrafe auf 20 Jahre Gefängnis angehoben.

Die Feuerwehr warnt, dass die Gefahr von Waldbränden in Griechenland derzeit extrem hoch ist. In der vergangenen Woche erlebt das Land die erste Hitzewelle des Jahres mit Temperaturen von über 44 Grad Celsius in einigen Orten.