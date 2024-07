Diese Ausgabe von State of the Union befasst sich mit dem NATO-Gipfel in Washington und den negativen Reaktionen auf Viktor Orbáns selbsterklärte Friedensmission in Moskau und Peking

WERBUNG

Was für eine Woche - und eine schlechte Woche für nationalistische und populistische Kräfte!

Die französischen Wählerinnen und Wähler sorgten für einen umgekehrten Schock, indem sie die Rechtsextremen in der zweiten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen von der Macht fernhielten.

Auf europäischer Ebene fragmentieren die wie Pilze aus dem Boden schießenden rechtsextremen Fraktionen den populistischen Einfluss im Europäischen Parlament.

Und der selbst ernannte Friedensengel, der nationalistische ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, musste auf die harte Tour erfahren, wie wenig Einfluss er in der realen Welt hat.

Nur wenige Tage nach Beginn der sechsmonatigen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft reiste Orbán nach Moskau und Peking zu einer - wie er es bombastisch nannte - "Friedensmission" zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Er kam nicht nur mit leeren Händen zurück, sondern wurde auch vom Rest der EU in die Pfanne gehauen.

"Niemand hat das Recht, ohne die Ukraine und im Namen der Ukraine über den zukünftigen Frieden und seine Form zu entscheiden", sagte der polnische Premierminister Donald Tusk, der im Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird.

"Niemand hat das Recht, im Namen Polens oder der gesamten Europäischen Union zu sprechen, wenn es keine volle Übereinstimmung mit der Ukraine und mit uns allen gibt, wenn es um mögliche Gespräche mit Moskau geht. (...) Ich werde auch persönlich und effektiv in der Europäischen Union ein Auge darauf haben", fügte er hinzu.

Einige Mitgliedsstaaten sind so wütend auf Budapest, dass sie jetzt sogar die ungarische Ratspräsidentschaft verkürzen wollen. Die ersten Ratssitzungen unter ungarischem Vorsitz wurden von vielen Ministern boykottiert, die stattdessen Beamte schickten.

Auf dem NATO-Gipfel in Washington, wo sich US-Präsident Joe Biden über Orbáns Busenfreund Wladimir Putin äußerte, konnte Ungarn seine Isolation noch deutlicher spüren.

"Putin will nichts weniger als die totale Unterwerfung der Ukraine, um die Demokratie in der Ukraine zu beenden, die Ukraine und ihre Kultur zu zerstören und die Ukraine von der Landkarte zu tilgen. Und wir wissen, dass Putin auch bei der Ukraine nicht aufhören würde. Aber täuschen Sie sich nicht: Die Ukraine kann und wird Putin aufhalten", sagte Biden.

Das Gipfeltreffen in Washington sollte Geschlossenheit demonstrieren und zeigen, dass die Allianz auch im 75. Jahr ihres Bestehens so stark ist wie eh und je. Doch es wurde von einer Reihe von Krisen überschattet, von denen die Frage, ob Präsident Biden mit seinen 81 Jahren noch amtsfähig ist, wohl das geringste Problem darstellt.

Große Herausforderungen für die NATO

Was steht der NATO also in Zukunft bevor? Wir sprachen mit Ian Lesser, dem geschäftsführenden Direktor des Brüsseler Büros des German Marshall Fund.

Euronews: Präsident Biden hat das Bündnis als das geeinteste bezeichnet, das es je gab. Doch hinter den Kulissen war die Stimmung eher düster. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen für die NATO in der Zukunft?

Lesser: Nun, vor allem gibt es in Europa einen Krieg, auch wenn dies der 75. Jahrestag ist und in gewisser Weise einen feierlichen Charakter hat. Es gibt eine zunehmend gefährliche Beziehung zu Russland. Auch die Beziehungen zu China sind sehr konkurrenzbetont. Aber vor allem geht es darum, Russland abzuschrecken und sich verteidigen zu können, aber auch der Ukraine das zu geben, was sie braucht, um sich zu verteidigen.

WERBUNG

Euronews: Die NATO versucht, sich gegen die Störungen und Krisen zu wappnen, die Donald Trump im Falle seiner Rückkehr auslösen könnte, und sich sozusagen Trump-sicher zu machen. Kann das tatsächlich funktionieren?

Lesser: Nun, die NATO hat damit schon einige Erfahrungen gemacht. Natürlich wissen wir nicht, wie das Ergebnis in Washington aussehen wird. Aber selbst wenn Biden wiedergewählt wird, ist die NATO gefordert und jede amerikanische Regierung wird Europa weiter auffordern, mehr auszugeben und mehr zu tun. Und das hat die NATO natürlich zum Teil auch getan. Aber die Herausforderungen sind sehr groß, und die Anforderungen sind sehr hoch. Aber natürlich wird es ein viel dringenderes Problem, wenn Trump wiedergewählt wird und es den Wunsch gibt, Europa in dieser Hinsicht in eine stabilere Position zu bringen.

Euronews: Es gibt Trump, aber es gibt auch das Anwachsen rechtsextremer Kräfte, die der NATO in Europa nicht wohlgesonnen sind. Wie ernst ist dieses Problem für das Bündnis?

Lesser: Nun, rechtsextreme Kräfte, aber auch in einigen Fällen auf der Linken, Parteien, die die transatlantischen Beziehungen nicht immer unterstützen. Auch das ist in meinen Augen ein Problem. Es kann ein Problem sein in Bezug auf die Politik gegenüber Russland, die Unterstützung für die Ukraine, die Verteidigungsausgaben. Viele der Parteien, die sich um die Macht in Europa bemühen, wollen Geld für andere Dinge ausgeben, für Sozialprogramme, und das zu einer Zeit, in der die Verteidigung mehr Ausgaben erfordert. Und diese Forderung wird wahrscheinlich noch jahrelang bestehen bleiben. In gewisser Weise gibt es also auf beiden Seiten des Atlantiks politische Spannungen.

WERBUNG

Euronews: Schließlich gibt es einen neuen Generalsekretär in der Stadt - ist Mark Rutte der richtige Mann, um die NATO durch stürmische Gewässer zu steuern?

Lesser: Alles, was in der NATO getan wird, von der kleinsten bis zur größten Sache, wird im Konsens getan. Und es gibt nur wenige Dinge, die wichtiger sind als die Wahl eines Generalsekretärs in sehr schwierigen Zeiten. Die Tatsache, dass die Wahl von Mark Rutte mit großer Unterstützung erfolgte und nicht sehr umstritten war, sagt meines Erachtens etwas darüber aus, in welche Richtung das Bündnis gehen will und wie groß das Vertrauen in seine Führung ist. Aber ich denke, es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung.