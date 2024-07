Eine Gruppe bewaffneter kurdischer Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) dringt in den Nordirak in der Region Heror nordöstlich von Dahuk ein, 14. Mai 2013. - Copyright Ceerwan Aziz/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Copyright Ceerwan Aziz/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.