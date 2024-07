Die Mitglieder, die der EU-Hilfe für Kiew skeptisch gegenüberstehen, sind zahlreicher und besser organisiert als während des letzten Mandats.

Das neu gewählte Europäische Parlament hofft, sein unerschütterliches Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine zu bekräftigen, wenn am Mittwoch eine Resolution im Straßburger Plenum zur Abstimmung steht.

Der Schritt ist ein klarer Affront gegen den rechtsextremen Flügel des Parlaments, der aus den Europawahlen im Juni leicht gestärkt hervorgegangen ist und von dem viele befürchten, dass er die unerschütterliche militärische, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung der EU für die Ukraine untergraben will.

Die Spannungen wegen des umstrittenen Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Moskau drohen auf die EU-Exekutive überzugreifen, die den sechsmonatigen EU-Ratsvorsitz Ungarns boykottieren will .

Ein von Euronews eingesehener Resolutionsentwurf, der kein rechtliches Gewicht hat, "bestätigt" das "unerschütterliche Engagement" des Parlaments, Kiew zu unterstützen, "so lange es dauert, bis die Ukraine gewinnt".

Die Präsidentin des Parlaments, Roberta Metsola, sagte am Dienstag, es gebe "eine große Unterstützung dafür, dass dies in der ersten Plenarsitzung des neuen Parlaments geschieht", und die Ukrainer hätten sich gefragt, wo Europa in den Wochen seit den Wahlen zum Europäischen Parlament geblieben sei.

"Die Unterstützung für die Ukraine wird, da bin ich mir sicher, der Trend dieses Parlaments sein. Die Mehrheiten werden weiterhin stark sein, und dieses Parlament wird mit den anderen Institutionen zusammenarbeiten, bei denen ich mir sicher bin, dass die gleiche Richtung eingeschlagen wird", so Metsola weiter.

Trotz ihres Sieges in vielen wichtigen EU-Mitgliedstaaten war der rechtsextreme Aufschwung nicht stark genug, um zu verhindern, dass eine Koalition aus zentristischen, pro-europäischen Parteien nach den Europawahlen im Juni eine Mehrheit bilden konnte.

Aber die radikale Rechte hat sich seither in zwei neuen Fraktionen neu formiert und versucht, neuen Einfluss im Plenarsaal zu erlangen. Eine von ihnen, die Patrioten Europas, ist zur drittgrößten Kraft im Parlament geworden und beherbergt zwei Regierungsparteien - die ungarische Fidesz und die niederländische Partei für die Freiheit (PVV) - sowie Parteien wie die französische National Rally und die österreichische Partei für die Freiheit.

Die Patrioten für Europa, die den Franzosen Jordan Bardella zu ihrem Vorsitzenden gewählt haben, stehen vor einer schwierigen Entscheidung, wenn am Mittwoch über die Resolution abgestimmt wird. Bardella selbst hat große Anstrengungen unternommen, um seine Partei von ihrem russlandfreundlichen Image zu befreien, indem er Moskau als "multidimensionale Bedrohung" bezeichnete und das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung verteidigte.

Es wird jedoch erwartet, dass in der Resolution auch Viktor Orbáns jüngster Besuch in Moskau im Rahmen seiner selbsternannten Friedensmission scharf verurteilt wird, wenige Tage nachdem seine Regierung die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte.

Orbáns Schritt wird als "eklatanter Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU" bezeichnet, und die Gesetzgeber fordern, dass Ungarn "Konsequenzen" zu tragen hat. Es bedeutet, dass die Patriot-Fraktion - der 11 Fidesz-Mitglieder angehören - wahrscheinlich gezwungen sein wird, die Resolution abzulehnen, was die Bemühungen einiger ihrer Mitglieder, sich von ihren historischen Russlandbeziehungen zu distanzieren, weiter vereitelt.

Ein Sprecher der Patrioten für Europa wurde von Euronews kontaktiert, kann aber noch nicht bestätigen, ob die Partei eine gemeinsame Position zu dem Resolutionsentwurf erreicht hat.

Pro-Europäer fürchten, dass sich das geopolitische Blatt wendet

Die Resolution soll auch die Solidarität mit der Ukraine neu beleben, da die Befürchtung besteht, dass sich das geopolitische Blatt gegen die Ukraine wenden könnte.

Die mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus nach den US-Präsidentschaftswahlen im November - eine Aussicht, die viele Analysten nach dem jüngsten Attentat auf ihn für sehr wahrscheinlich halten - lässt Zweifel an der Zukunft der westlichen Hilfe für Kiew aufkommen.

Orbán, der Trump im Rahmen seiner so genannten Friedensmission in seinem Anwesen in Mar-a-Lago besucht hat, soll Trumps Botschaften in Europa verbreiten und wird versuchen, seine Fraktion im Europäischen Parlament dafür zu nutzen.

Als Reaktion darauf haben die zentristischen Fraktionen geschworen, die Patrioten für Europa und die radikale Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN) - zu der auch die Alternative für Deutschland (AfD) und andere als russlandfreundlich geltende Parteien gehören - von wichtigen Führungspositionen im Parlament auszuschließen.