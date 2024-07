Der neue britische Europaminister erklärt im Interview mit Euronews die außenpolitischen Prioritäten der Labour-Regierung von Keir Starmer.

WERBUNG

"Großbritannien ist zurück auf der europäischen Bühne" und wird als "Partei des guten Willens" auftreten, sagte der neue Minister für die Beziehungen zur Europäischen Union gegenüber Euronews.

"Wir werden eine Regierung sein, die das internationale Recht respektiert, eine Regierung, die sich auf der Weltbühne behauptet", sagte Nick-Thomas Symonds.

"Und ja, in Bezug auf den Windsor-Rahmen verpflichten wir uns, diesen umzusetzen, und ich sage nicht, dass wir immer zustimmen werden, aber wir werden immer eine Partei des guten Willens sein", fügte er hinzu.

Der Minister sprach mit Euronews vom Blenheim Palace in Südengland aus, wo am Donnerstag ein Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft stattfand, an dem fast 50 europäische Staats- und Regierungschefs teilnahmen.

Das Treffen war die zweite Gelegenheit für die neue Labour-Regierung, sich mit wichtigen Partnern zu treffen, seit sie bei den Wahlen am 4. Juli einen erdrutschartigen Sieg errungen und damit eine 14-jährige konservative Führung beendet hat.

Obwohl Migration, Zusammenarbeit im Energiebereich und der Kampf gegen ausländische Einmischung die offiziellen Themen auf der Tagesordnung waren , hatte London angedeutet, dass es sich von dem Gipfel eine "Neuausrichtung" der Beziehungen zu den europäischen Partnern erhofft.

Premierminister Keir Starmer sagte in seiner Eröffnungsrede vor den versammelten Staats- und Regierungschefs, dass das Vereinigte Königreich die"bestehenden Beziehungen stärken und neue Beziehungen aufbauen" werde.

"Dazu gehört auch die Neugestaltung unserer Beziehungen zur EU, denn ich glaube, dass das Vereinigte Königreich und die EU, wenn sie als souveräne Partner zusammenarbeiten, eine starke Kraft für das Gute auf unserem Kontinent sind, für Frieden, Sicherheit, Wohlstand und für alle unsere Menschen", fügte er hinzu.

Letzte Woche traf Starmer am Rande des NATO-Militärbündnisgipfels in Washington mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem niederländischen Premierminister Dick Schoof zusammen. Außerdem traf er am Rande des EPC-Gipfels mit dem irischen Premierminister Simon Harris und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel zusammen.

"Der Reset, den wir haben wollen, ist zunächst der Ton", sagte Thomas-Symonds gegenüber Euronews. "Es geht um den Aufbau einer konstruktiven neuen Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die sich auf die Herausforderungen der 2020er Jahre konzentriert und nicht auf die Vergangenheit."

"Und was wir tun wollen, ist, eine Reihe von Bereichen zu betrachten, in denen es wirklich zum beiderseitigen Nutzen der EU und des Vereinigten Königreichs ist, zusammenzuarbeiten, insbesondere wenn wir das sehr bedrohliche internationale Bild sehen, das sich uns bietet."

"Großbritannien ist heute zurück auf der europäischen Bühne", fügte er hinzu.

Michel: "Gleicher Ehrgeiz für mehr Wohlstand

Der scheidende Chef des Europäischen Rates sprach auch die Möglichkeit an, in den kommenden Monaten einen EU-Gipfel mit Großbritannien abzuhalten.

"Es wäre gut, wenn es in Zukunft möglich wäre, einen bilateralen Gipfel abzuhalten, damit wir einen klaren Rahmen für die strategische Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU schaffen können", so Michel gegenüber Euronews.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass wir angesichts so schwieriger und außergewöhnlicher globaler Herausforderungen viel mehr zusammenarbeiten müssen. Wir müssen uns viel stärker koordinieren."

WERBUNG

"Und ich kann Ihnen sagen, da ich die EU in der G7 und in der G20 vertrete, dass wir sehr spontan feststellen können, dass das Vereinigte Königreich und die EU dasselbe Streben nach mehr Wohlstand und mehr Stabilität haben", fügte er hinzu.

Das Vereinigte Königreich sei sehr daran interessiert, einen Verteidigungspakt mit der EU zu schließen und das Veterinärabkommen sowie die Freiheiten für Künstler zu ändern. Die EU hingegen würde gerne eine gemeinsame Basis für die Mobilität junger Menschen und die Bürgerrechte finden.

Ein hochrangiger EU-Beamter sagte Anfang der Woche, die EU sei "offen dafür, zu sehen, was erreicht werden kann", aber nur "solange wir nicht in Frage stellen, was bisher vereinbart wurde", und stellte klar, dass die EU nicht zulassen werde, dass Verträge zwischen beiden Seiten wieder geöffnet werden.

Die Organisation eines Gipfels "liegt in der Verantwortung des nächsten institutionellen Teams", so Michel.

WERBUNG

"Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die EU, die Mitgliedstaaten, die Idee unterstützen werden, dass es gut wäre, wenn wir einen bilateralen Gipfel vorbereiten könnten, der in den nächsten Monaten stattfinden könnte", fügte er hinzu.