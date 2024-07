Das Europäische Parlament hat in Straßburg mit überwältigender Mehrheit seine erste Resolution verabschiedet, in der es seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

WERBUNG

Der Text wurde mit großer Mehrheit angenommen: 495 Ja-Stimmen, 137 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen. Damit wird die Zusage bekräftigt, das Land politisch, wirtschaftlich und militärisch zu unterstützen, "solange dies notwendig ist, um den Sieg gegen die russische Invasion sicherzustellen".

Bislang, so heißt es in dem Text, haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine insgesamt rund 95 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, davon ein Drittel als Militärhilfe. Er unterstützt auch die Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, um militärische Ziele auf russischem Gebiet zu treffen.

"Orbán ist ein Agent von Putin"

In dem Text wird auch der jüngste Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbánin Moskau verurteilt. Ungarn hat den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne. Orban hat sich im Rahmen einer so genannten "Friedensmission"** mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.

Das Europäische Parlament sieht darin jedoch eher einen "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik", der u.a. keine nennenswerten Ergebnisse gebracht habe.

"Ein solches Verhalten ist ein klarer Verstoß gegen die Verträge", sagt Andrius Kubilius, Europaabgeordneter der Europäischen Volkspartei, gegenüber Euronews. "Aber auch aus politischer Sicht halte ich es für einen großen Fehler von Orbán. Es zeigt nicht nur, dass er sich nicht an die Ziele und Regeln der EU hält, sondern auch, dass er sich wie ein Agent von Putin verhält."

Dem Text zufolge sollte die Verletzung der Regeln zu Konsequenzen für Ungarn führen, dem unter anderem von der Euro-Kammer vorgeworfen wird, "sein Vetorecht zu missbrauchen, um die Gewährung lebenswichtiger Hilfe für die Ukraine zu verhindern".

Wer stimmte dagegen?

Die Unterstützung für die Ukraine spaltet die rechtsradikalen Gruppen. Die Europäischen Konservativen und Reformisten befürworteten den Text und stimmten mit Ausnahme einiger weniger Abtrünniger geschlossen für sie. Die Fraktion der Patrioten für Europa (einschließlich der Liga) und das Europa der souveränen Nationen stimmten hingegen dagegen.

Der belgische Europaabgeordnete Tom Vandendriessche von der flämischen souveränen Partei Vlaams Belang erläuterte die Position seiner Delegation wie folgt: "Wir wollen, dass das Töten aufhört, und ich denke, dass eines der Elemente dafür der Dialog und die Diplomatie sind. Wir müssen einen Dialog mit allen relevanten Akteuren beginnen: Orbán spricht nicht nur mit Zelensky, sondern auch mit Putin, Xi Jinping und in den Vereinigten Staaten mit Biden und Trump... Ich denke, es ist notwendig, einen Dialog zu führen, um zu versuchen, das gewünschte Ergebnis zu erreichen, nämlich das Töten zu stoppen und den Frieden in dieses Land zurückzubringen.

Zu den Gegnern gehören viele Abgeordnete der Fraktionslosen, die der Linksfraktion angehören (darunter auch Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung), sowie drei Abgeordnete der Grün-Links-Allianz.